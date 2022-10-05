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KKTC'den BM'ye mesaj: Ya tanı ya çekil

Cumhurbaşkanoı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmişler Milletler 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "KKTC'yi tanıyın" çağrısında bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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KKTCden BMye mesaj: Ya tanı ya çekil
KKTC

Cumhurbaşkanoı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmişler Milletler 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "KKTC'yi tanıyın" çağrısında bulundu.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu çıkış ve destek açıklamalarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'nden ilk somut adım geldi.

Anlaşma olmazsa kamplardan çekilmek zorunda kalacaklar

KKTC, Rumlar’dan izin alarak görev yapan BM Barış Gücü’ne KKTC ile de anlaşma yapması için bir ay süre tanıdı. BM Barış Gücü anlaşma yapmazsa, KKTC tarafındaki iki kampından çekilmek zorunda kalacak.

"Tarihi bir çağrı oldu, gurur duyduk"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Hürriyet’e verdiği demeçte, tarihi adımın Türkiye ile dayanışma içinde atıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması ve ambargoların kaldırılması çağrısı tarihi bir adım oldu. Kıbrıs Türk halkı için bayram niteliğinde bir çağrı oldu, gurur duyduk." dedi.

BM Genel Sekreteri ile görüştüler

New York temasları sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüklerini anlatan Ertuğruloğlu, BM’ye Kuvvetler Anlaşması (SOFA) taslağını sunduklarını, KKTC’nin tanınması için yeni adımlar da atacaklarını kaydetti.

BM’nin taslağı inceleyeceğini anlatan Tahsin Ertuğruloğlu, "En kısa sürede cevap vereceklerini söylediler ama biz fazladan bir ay süre tanıdık. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki ‘Bakın, KKTC topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir, biziz." ifadelerini kulandı.

"Adım atmaktan asla çekinmeyiz"

"Biz bunca sene misafirperverlik yaptık, izin verdik ama artık bu bitti." diye belirten Ertuğruloğlu, "Yanıt olumsuz gelirse de atmamız gereken adımlardan asla çekinmeyiz. 1974’ten sonra Türk askerinin güvencesiyle yaşıyoruz, BM askeri KKTC’den giderse gider." açıklamasında bulundu.

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