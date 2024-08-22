Klozet suyunda boğmaya çalıştılar

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının güneyinde yer alan Negev Çölü'ndeki Sdei Teman ve Ofer hapishanelerinde, İsrail tarafından Filistinli tutuklulara uygulanan işkenceler, her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. 7 Ekim 2023'te Gazze'de katliam başlatan İsrail, Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'da da tutuklama ve baskınları artırırken Filistinlilere vahşi işkenceler uygulayarak intikam almaya çalışıyor.

HAYALET YÖNTEMİYLE İŞKENCE YAPTILAR

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, adı G.V. şeklinde verilen Filistinli bir esirin Ofer Cezaevi’nde yaşadığı işkencelere ilişkin ortak bir rapor yayınladı. Rapora göre, Filistinli esir G.V., “Sorgu memurları, sorgulama sırasında ‘hayalet yönteminin’ (tutuklunun bağlanıp havaya asılması) yanı sıra, klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar ve bugüne kadar işkenceye, aşağılamaya ve dayağa maruz kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

100 GÜN HAREKETSİZ TUTULDU

Esir G.V., 2 Mart’ta Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Hamad mahallesinden İsrail askerlerince alıkonulduğunu belirterek, İsrail askerlerince üstü metal sacla kaplı bir alanda 100 gün tutulduğunu ve burada şiddetli işkence yöntemlerine maruz kaldığını vurgulayan G.V., “Yüz gün boyunca sadece herhangi bir hareket yaptığımız için dövüldük ve bu süre boyunca kelepçeli ve gözleri bağlı kaldık” dedi.

ÜZERİMİZE İŞİYORLARDI

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Aralık 2023'te Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda tutuklanan 35 yaşındaki İbrahim Salim ise ABD'de yayın yapan Mondoweiss internet sitesine verdiği röportajda, eşi ve diğer aile fertlerinin evlerini hedef alan İsrail bombardımanında öldüğünü belirterek, kendisinin de tutuklandıktan sonra iki gün boyunca İsrail askerleri tarafından bir hendeğin içine terk edildiğini söyledi. İbrahim Salim, sorgu sırasında bir askerin keyifle kendisine "Sana kötü bir haberim var. Oğlun öldü" diyerek oğlunun da bombardımanlarda yaşamını yitirdiğini haber verdiğini kaydetti. Gördüğü işkenceler nedeniyle kaburgalarının kırıldığını ve dünyadan izole edildiğini ifade eden Salim, "Hapishanedeyken gözetleme kulesindeki askerler, bir bardağa işeyerek bizim üzerimize döküyorlardı" şeklinde konuştu.

Beş tutuklu serbest bırakıldı

İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Gazze'de 10 binden fazla Filistinliyi tutuklayarak hapishanelere attığı tahmin ediliyor. Son dönemde hapishanelerin yetersiz kalması nedeniyle İç İstihbarat Teşkilatı (Şabak) ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir arasında karşılıklı suçlamalar yaşanmıştı. Dün ise Filistin Kızılayı Filistin Kızılayı (PRCS), serbest bırakılan 5 tutuklunun Kerem Ebu Salim sınır kapısından Gazze'ye geri gönderildiğini bildirdi. PRCS, durumu kötü olan söz konusu tutukluların Gazze'deki hastanelerde kısıtlı imkanlarla tedavi altına alındığını aktardı.







