Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin 'sisli havada uçma ruhsatı yoktu'

Los Angeles Lakers'ın efsanevi basketbolcusu Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin sahibi olan şirketin, sisli havalarda sefer yapma ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Bryant, geçen hafta helikopterinin düşmesi sonucu 13 yaşındaki kızı ve diğer yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

ŞİRKET SADECE AÇIK HAVALARDA UÇUŞA İZİN VERİYORDU

Reuters'a konuşan ABD Ulusal Taşımacılık Güvenliği Kurulu Sözcüsü Keith Holloway, helikopterin sahibi olan Island Express Helicopters şirketinin ruhsatının sadece pilotların görüşünün açık olduğu seferlerle sınırlı olduğunu söyledi.

GÖSTERGELERE BAKARAK UÇMA SERTİFİKASI VARDI

Bununla birlikte pilot Ara Zobayan'ın federal makamlardan aldığı, sadece helikopterin göstergelerine bakarak uçabilmesini sağlayan bir sertifikası olduğu ancak pilotun kötü havalarda uçma deneyiminin az olduğu belirtiliyor.

Sikorsky S-76B tipi helikopter, Calabasas kentinde bir tepeye çakılmıştı. Aynı gün havanın sisli olması nedeniyle yerel polis teşkilatı kendi helikopterlerine uçma izni vermemişti.

Island Express Helicopters şirketi, Perşembe günü tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

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