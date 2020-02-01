Dünya Kobe Bryantı taşıyan helikopterin sisli havada uçma ruhsatı yoktu
AMERİKA

Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin 'sisli havada uçma ruhsatı yoktu'

Geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant'ı taşıyan helipterin sisli havada uçma ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı. Ancak pilot Ara Zobayan'ın federal makamlardan aldığı, sadece helikopterin göstergelerine bakarak uçabilmesini sağlayan bir sertifikası olduğu ancak pilotun kötü havalarda uçma deneyiminin az olduğu belirtiliyor.

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Kobe Bryant
Kobe Bryant

Los Angeles Lakers'ın efsanevi basketbolcusu Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin sahibi olan şirketin, sisli havalarda sefer yapma ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Bryant, geçen hafta helikopterinin düşmesi sonucu 13 yaşındaki kızı ve diğer yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

ŞİRKET SADECE AÇIK HAVALARDA UÇUŞA İZİN VERİYORDU

  • Reuters'a konuşan ABD Ulusal Taşımacılık Güvenliği Kurulu Sözcüsü Keith Holloway, helikopterin sahibi olan Island Express Helicopters şirketinin ruhsatının sadece pilotların görüşünün açık olduğu seferlerle sınırlı olduğunu söyledi.

GÖSTERGELERE BAKARAK UÇMA SERTİFİKASI VARDI

Bununla birlikte pilot Ara Zobayan'ın federal makamlardan aldığı, sadece helikopterin göstergelerine bakarak uçabilmesini sağlayan bir sertifikası olduğu ancak pilotun kötü havalarda uçma deneyiminin az olduğu belirtiliyor.

  • Sikorsky S-76B tipi helikopter, Calabasas kentinde bir tepeye çakılmıştı. Aynı gün havanın sisli olması nedeniyle yerel polis teşkilatı kendi helikopterlerine uçma izni vermemişti.

Island Express Helicopters şirketi, Perşembe günü tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

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