Kolaysa gel kendin yap

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gerçekleştirdiği Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları ile başarılı hava harekatları PKK’ya ağır darbe vururken, bu durum elebaşı teröristlerin verdiği talimatlara da yansıdı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saklandıkları mağaralarda teröristlerin durumundan habersiz olan elebaşlarının; sözde tim komutanlarının acemice hata yapıp emirlerini dinletemedikleri ve eylemleri iyi planlayamadıkları fikrinde olduğu öğrenildi.

KOLAYSA SİZ YAPIN

Elebaşları örgütte artan firarların önüne geçmek için motivasyon arttırıcı konuşmalar ve faaliyetler yapılması, gerekirse sert tedbirler alınması ve “infaz” dahil cezaların uygulanması talimatı verirken; teröristlerinse bu talebe “Oturduğunuz yerden talimat vermesi kolay, gelin siz yapın da görelim” cevabıyla isyan ettikleri öğrenildi. Ayrıca telsiz konuşmalarından örgüt içinde korku ve panikle birlikte lojistik ihtiyaçların da arttığı tespit edildi.