Dünya Kolaysa gel kendin yap
ORTADOĞU

Kolaysa gel kendin yap

TSK’nın Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe harekatları terör örgütü PKK’yı çökertti. Terör örgütünün içine düştüğü çaresizlik telsiz konuşmalarına da yansıdı. Ağır bombardımana tutulan teröristlerin, elebaşlarına telsizden “Oturduğunuz yerden talimat vermesi kolay, gelin siz yapın da görelim” dediği kayıtlara geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe Harekatı’nın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana Irak’ın kuzeyinde 261 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı’nın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana Irak’ın kuzeyinde 261 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gerçekleştirdiği Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları ile başarılı hava harekatları PKK’ya ağır darbe vururken, bu durum elebaşı teröristlerin verdiği talimatlara da yansıdı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saklandıkları mağaralarda teröristlerin durumundan habersiz olan elebaşlarının; sözde tim komutanlarının acemice hata yapıp emirlerini dinletemedikleri ve eylemleri iyi planlayamadıkları fikrinde olduğu öğrenildi.

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Elebaşları örgütte artan firarların önüne geçmek için motivasyon arttırıcı konuşmalar ve faaliyetler yapılması, gerekirse sert tedbirler alınması ve “infaz” dahil cezaların uygulanması talimatı verirken; teröristlerinse bu talebe “Oturduğunuz yerden talimat vermesi kolay, gelin siz yapın da görelim” cevabıyla isyan ettikleri öğrenildi. Ayrıca telsiz konuşmalarından örgüt içinde korku ve panikle birlikte lojistik ihtiyaçların da arttığı tespit edildi.

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