Köln'de ilk ezan heyecanı

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Cumhuriyetin 100. yılında dünya belediyelerine başkanlık edecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 240 binden fazla üyesi bulunan, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’na 2023 yılında başkanlık edecek. Kendisine UCLG çatısı altında tüm insanlığa hizmet etme fırsatı verildiği için teşekkür eden Altay, dünyanın barışa, huzura ve adalete en çok ihtiyaç uyduğu bir dönemde daha fazla barış istemekten hiçbir zaman geri durmayacaklarını söyledi. Altay, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında UCLG Başkanlığını yapacak olmanın gururunu yaşıyorum” dedi.