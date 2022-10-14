Dünya Kölnde ilk ezan heyecanı
AVRUPA

Köln'de ilk ezan heyecanı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB, Almanya'nın Köln kentinde cuma günleri hoparlörden ezan okunması için girişimleri sonuç verdi. Köln Belediyesi'nin belirlediği kurallara göre, ezan yerel saatle 12.00-15.00 arasında ve 5 dakikayı geçmemek kaydıyla okunabilecek.

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Haber Merkezi Diğer
Kölnde ilk ezan heyecanı
100 metre mesafede 60 desibel ses düzeyinin üzerine çıkmamak şartına uyulacak.

Köln Büyükşehir Belediyesi, kentte 2 yıl boyunca cuma günleri hoparlörden öğlen ezanı okunmasına müsaade etti.

Almanya’nın en büyük ve görkemli camisi olan Köln Merkez Camii’nde bugün hoparlörlerden ilk ezan sesi yükseldi.

TRT Haber'in haberine göre, Köln Belediyesi'nin belirlediği kurallara göre, ezan yerel saatle 12.00-15.00 arasında ve 5 dakikayı geçmemek kaydıyla okunabilecek.

Komşuları rahatsız etmemek, 100 metre mesafede 60 desibel ses düzeyinin üzerine çıkmamak şartına da uyulacak.

Proje, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker’in girişimi ile başlatıldı.

Projeye, Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği, İslâm Toplumu Millî Görüş Teşkilatı ve Avrupa Türk İslâm Birliği gibi Müslüman çatı örgütleri destek veriyor.

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