Komşu acıya ortak oldu: Yunan devlet televizyonu yayını Türkçe şarkıyla açtı

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saati 04.17 olarak kaydedildi. Bölgede 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha oldu. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

17 AB ÜLKESİNDEN DEV DESTEK

Avrupa Birliği, AB Sivil Koruma Mekanizması'nı pazartesi günü depremden saatler sonra aktif hale getirdi. AB, 17 birlik üyesi ile Arnavutluk ve Karadağ'dan 25 arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Almanya, İspanya, Slovenya, Avusturya, Polonya, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz, Bulgaristan, Estonya, Fransa, İtalya, Malta, Hollanda, Romanya, Çekya'dan 1155 uzman ve 72 özel eğitimli köpek deprem bölgesinde görev yapacak.

MİÇOTAKİS'DEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşım ile Türk ve Yunan ekiplerin çalışmalarını takdir etti. Miçotakis, “İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız” dedi.

JET HIZINDA YARDIM YOLLADILAR

Komşu Yunanistan, depremin gerçekleştiği 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'ye 21 kişilik yardım ekibi, özel eğitim almış iki köpek, kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak özel ekipman, beş doktor gönderdi. Ekip, başkent Atina yakınlarındaki Elefsina Hava Üssü'nden kalkan uçakla Türkiye'ye ulaştı. Yunan medyası, enkazda çalışmalara başlayan ekibin fotoğrafını paylaştı.









KAZIM KOYUNCU'NUN PARÇASIYLA YAYINA GİRDİLER

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin bugünkü yayını Türkiye'de gündem oldu, yüz binlerce kişi görüntüleri izledi. Söz konusu yayında yaşanan felaket yer alırken arka planda Kazım Koyuncu'nun 'Ben Seni Sevduğumi' parçası çalındı. O anlarda Yunan sunucuların hüzünlü halleri de dikkatlerden kaçmadı.

















Depremle ilgili bir mesaj da Kathimerini gazetesinden geldi. Fransız dergi Charlie Hebdo’nun, Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden olan deprem sonrası paylaştığı skandal karikatüre, Yunanistan medyasından bir çizer "Hepimiz Türküz" karikatürüyle cevap verdi. Dimitris Handzopoulos tarafından çizilen karikatür, Fransız Charlie Hebdo'ya yanıt niteliğindeydi. Çizimde, "Hepimiz Türküz" yazıldı.





Ne olmuştu?

Hiciv adı altında dünyaya nefret kusan Charlie Hebdo, bu kez Türkiye'deki depremi hedef almıştı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremi, "Türkiye’de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok." yazısıyla vermişti.

Hem Türkiye'den hem de dünyadan sosyal medya kullanıcıları, derginin paylaşımına tepki göstermişti.



















