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Dünya

Miçotakis'ten Türkiye mesajı: Çok çok acil bir durumu ele almanın zamanıdır

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır” dedi.

20:44 . 7/02/2023 Salı
IHA
Kiryakos Miçotakis

Kiryakos Miçotakis

Merkez üssü
Kahramanmaraş
olan depremlerin ardında
Yunanistan
, Türkiye’ye yardım gönderen ülkeler arasında yer almıştı.

"Bu ülkelerimizi vuran ilk deprem değil"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime rağmen Yunanistan'ın Türkiye’ye yardım gönderdiğini belirterek,
“Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır. Bu, ülkelerimizi vuran ilk deprem değil. Bu, geçici olarak farklılıklarımızı bir kenara bırakmanın ve çok çok acil bir durumu ele almanın zamanıdır” d
edi.

Suriye’ye ise yardım göndermenin daha karmaşık olduğunu belirten Miçotakis, Suriye'de resmi bir muhatap ve yardımın etkilenen bölgelere ve insanlara ulaşacağına dair bir güvence olmadığını ifade ederek, bunların da yardım çabalarını zorlaştırdığını aktardı. Hiçbir ülkenin tek başına bu tür düzenlemeleri fiilen yapma kabiliyeti olmadığına dikkat çeken Miçotakis, yardımların Birleşmiş Milletler (BM) ya da Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla yapılması gerektiğini ifade ederek, Suriye rejimi ile doğrudan iletişim kurmadığını sözlerine ekledi.

Miçotakis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderileceğini duyurmuş, "Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor" demişti.



#kahramanmaraş deprem
#yunanistan
#Deprem
43 dakika önce
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Miçotakis'ten Türkiye mesajı: Çok çok acil bir durumu ele almanın zamanıdır
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