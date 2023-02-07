Miçotakis'ten Türkiye mesajı: Çok çok acil bir durumu ele almanın zamanıdır

“Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır. Bu, ülkelerimizi vuran ilk deprem değil. Bu, geçici olarak farklılıklarımızı bir kenara bırakmanın ve çok çok acil bir durumu ele almanın zamanıdır” d

“Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır. Bu, ülkelerimizi vuran ilk deprem değil. Bu, geçici olarak farklılıklarımızı bir kenara bırakmanın ve çok çok acil bir durumu ele almanın zamanıdır” d

Suriye’ye ise yardım göndermenin daha karmaşık olduğunu belirten Miçotakis, Suriye'de resmi bir muhatap ve yardımın etkilenen bölgelere ve insanlara ulaşacağına dair bir güvence olmadığını ifade ederek, bunların da yardım çabalarını zorlaştırdığını aktardı. Hiçbir ülkenin tek başına bu tür düzenlemeleri fiilen yapma kabiliyeti olmadığına dikkat çeken Miçotakis, yardımların Birleşmiş Milletler (BM) ya da Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla yapılması gerektiğini ifade ederek, Suriye rejimi ile doğrudan iletişim kurmadığını sözlerine ekledi.