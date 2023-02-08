İnsanlık düşmanı: Charlie Hebdo depremle alay etti

Daha önce Müslümanların inançları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden ahlaksız karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi yine bir skandala imza attı. Tüm dünyadan destek mesajları yağarken, Charlie Hebdo dergisi ise son yüzyılın en büyük faciası diye anılan Kahramanmaraş ve Elbistan depremiyle alay etti. İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek, “Türkiye depremi” ibaresine yer verildi. Türk ordusuna işgalci göndermesi yapan dergi, “Tank göndermeye bile gerek yok” ifadelerini kullandığı çiziminde, yaşanan facia ve yıkılan binalarla alay etti. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.

İNSANLIKTAN YOKSUN

Kirli siciline yeni bir ahlaksızlığı ekleyen derginin provokatif karikatürü ‘Günün çizimi’ olarak yayınlandı. Sosyal medya platformu Twitter’da Charlie Hebdo Dergisi’nin sosyal medya hesabından yayınlanan alçak çizimle ilgili yine sosyal medyadan tepki gösterildi. Birçok vatandaş derginin sosyal medya hesabından paylaşılan çizime, “ahlaksızlık” ve “insanlıktan yoksunluk” yorumunda bulundu.

HZ. MUHAMMED’İ HEDEF ALMIŞTI

İfade özgürlüğü kisvesi altında daha önce de benzer skandallara imza atan dergi, önceki çizimlerinde Hz. (SAV)Muhammed’e ve Müslümanlara hakaret etmişti. 2005 ve 2006 yılında hakaret içerikli görseller yayınlayan dergi, dini değerleri ve ahlaki normları hiçe saymıştı. Tepkilere aldırış etmeyen dergi, 19 Eylül 2012’de Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren yeni karikatürler yayımlamıştı. 2013’teki bir sayısında ise Hz. Muhammed’in (SAV) hayatını çizgi roman şeklinde resmeden dergi, büyük tepki toplamıştı. 2020 yılında ise yine Hz. Muhammed’i konu eden hakaret içeren karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, karikatürde provokatif ifadelere yer vermişti. Söz konusu küstah çizimler, Fransız hükümeti tarafından savunulmuş, Montpellier’deki devlet binasına yansıtılmıştı.

ERDOĞAN KARİKATÜRÜ SONRASI DAVA AÇILDI

Bir başka çiziminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Charlie Hebdo’ya dava açılmıştı. O dönem Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret eden karikatürlere destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dergi tarafından hedef alınmıştı. 2020 yılında yayımlanan karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan dergi büyük tepki toplamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan, karikatürist ve dergide görevli 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



