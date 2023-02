Uluslararası yardım çağrısı sonrası harekete geçtiler: Türkiye'ye doğru yola çıktılar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı göndererek “Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin hüzünle taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.