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Uluslararası yardım çağrısı sonrası harekete geçtiler: Türkiye'ye doğru yola çıktılar

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye gönderilen arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığı bildirildi. Yunanistan, Rusya ve Azerbaycan da 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderiyor.

10:36 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.


Lenarcic, deprem sonrası Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini duyurdu.

AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezinin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini belirten Lenarcic, "Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekipleri şu anda yolda." ifadesini kullandı.


AZERBAYCAN'DAN 370 KİŞİLİK YARDIM EKİBİ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla başlangıçta 370 kişiden oluşan yardım ekibi gönderileceğini duyurdu.


Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı yaptığı açıklamada “Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla hazırlık çalışmaları başlatıldı. Acil Durumlar Bakanlığı'nın başlangıçta 370 kişiden oluşan esnek kurtarma güçlerinin kardeş ülkeye hareket edecek” denildi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı göndererek “Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin hüzünle taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziyelerini ileterek “Sizin acınız bizim acımızdır. Biz her zaman kardeş Türkiye'nin yanındayız” dedi.


Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye hükümetine ve halkına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.


YUNANİSTAN TÜRKİYE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yunanistan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderecek.


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek." ifadesini kullandı.


Miçotakis, Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan deprem nedeniyle "derin üzüntü duyduğunu" da kaydetti.


Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde Yunanistan Türkiye'ye, yine 1999'da Yunanistan'da meydana gelen Atina depreminde de Türkiye Yunanistan'a yardım göndermişti.


RUSYA 100 KİŞİLİK EKİP GÖNDERİYOR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır



İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplamda 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını ve bin 710 binanın yıkıldığını açıkladı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..

#AB
#arama kurtarma
#DEPREM
#Janez Lenarcic
#Türkiye
#yardım
1 saat önce
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Uluslararası yardım çağrısı sonrası harekete geçtiler: Türkiye'ye doğru yola çıktılar
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
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