Uluslararası yardım çağrısı sonrası harekete geçtiler: Türkiye'ye doğru yola çıktılar

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.
AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezinin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini belirten Lenarcic, "Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekipleri şu anda yolda." ifadesini kullandı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla başlangıçta 370 kişiden oluşan yardım ekibi gönderileceğini duyurdu.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı yaptığı açıklamada “Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla hazırlık çalışmaları başlatıldı. Acil Durumlar Bakanlığı'nın başlangıçta 370 kişiden oluşan esnek kurtarma güçlerinin kardeş ülkeye hareket edecek” denildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı göndererek “Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin hüzünle taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziyelerini ileterek “Sizin acınız bizim acımızdır. Biz her zaman kardeş Türkiye'nin yanındayız” dedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye hükümetine ve halkına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.
Yunanistan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderecek.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek." ifadesini kullandı.
Miçotakis, Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan deprem nedeniyle "derin üzüntü duyduğunu" da kaydetti.
Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde Yunanistan Türkiye'ye, yine 1999'da Yunanistan'da meydana gelen Atina depreminde de Türkiye Yunanistan'a yardım göndermişti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır