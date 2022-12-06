Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde barış için taraflar bir araya gelecek

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Finlandiya Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'in perşembe günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Finlandiya'dan NATO'ya üyelik için terör konusunda somut adımlar beklendiğini belirten Akar, "Bu memorandumun bir son değil bir başlangıç olduğuna dikkati çekiyoruz" dedi.