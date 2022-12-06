Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyetinde barış için taraflar bir araya gelecek
AFRİKA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde barış için taraflar bir araya gelecek

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hükümet ile silahlı gruplar arasında Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen barış görüşmelerinin kapanış oturumu bugün yapılacak.

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Haber Merkezi AA
Kongo Demokratik Cumhuriyetinde barış için taraflar bir araya gelecek
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Doğu Afrika Topluluğu (EAC) adına müzakerelere ev sahipliği yapan Kenya'nın eski devlet başkanı Uhuru Kenyatta, görüşmelerin kapanış oturumunun bugün yapılacağını duyurdu.

Dün yapılması planlanan müzakerelerin kapanış oturumunun bugüne ertelenmesinde "kötü planlamanın" etkisi olduğuna dikkati çeken Kenyatta, muhalif temsilcilerinin kapanış oturumuna katılımlarının yeterli olmadığını ve bu nedenle kapanış oturumunun bugün yapılacağı bilgisini paylaştı.

KDC hükümeti ile silahlı gruplar arasında ertelenen barış görüşmeleri 28 Kasım'da Kenya'nın başkenti Nairobi'de yeniden başlamıştı.

Görüşmelere KDC hükümetinin karşısında hangi silahlı grupların katıldığına dair açıklama yapılmazken 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grup, ele geçirdiği bölgelerden çekilmediği için görüşmelere çağrılmadı.

Doğu Afrika Topluluğu, KDC'deki çatışmaların son bulması amacıyla 21 Kasım'da barış görüşmeleri düzenleneceğini duyurmuş ancak görüşmeler ertelenmişti.

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