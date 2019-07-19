Kongo'da elini yıkamayana asker müdahale edecek

Sağlık Bakanlığı Salgın Müdahale Koordinatörü Dr. Aruna Abedi, Ebola virüsünün geçen hafta ilk defa görüldüğü Goma kentinde basına yaptığı açıklamada, bölgede virüsün yayılmasını önlemek için el yıkamayı mecburi kıldıklarını belirtti.

Abedi, asker ve polislerin ellerini yıkamamakta direnen kişilere müdahale edeceklerini ve ateş kontrolü de yapacaklarını kaydetti.

Öte yandan, salgının görüldüğü eyalete yakın bölgelerde de kampanyaya katılım çağrısı yapıldı.

Ölü sayısı 1604'e yükseldi

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, geçen yıl temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 522 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 428'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 1604 kişi hayatını kaybederken, virüsü taşıyan 717 kişi başarıyla tedavi edildi. Ebola merkezlerinde 107 kişinin tedavisi sürüyor.

Virüsten kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarında da 94 kişi yaşamını yitirdi.

164 bin kişi aşılandı

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 164 bin 757 kişi aşılandı.

Dünya Sağlık Örgütü, Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma’da hafta başında ilk Ebola vakası görülmesinin ardından küresel acil durum ilan etmişti.