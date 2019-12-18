Teknoloji devleri kobalt madeni çıkaran çocuk işçiler nedeniyle ilk kez yasal bir suçlama ile yüz yüze

Teknoloji devlerine milyarlarca dolar kazandıran aletlerin ham maddesi günlük 1 dolara çalışan-40-50 bin Afrikalı çocuğun iş gücüyle çıkıyor. Her yıl bu madenlerde binlerce çocuk hastalanarak felç geçiriyor veya hayatını kaybediyor.

14 aile adına dava açıldı

Demoktatik Kongo Cumhuriyeti’nden aileler, çocukların ölümünden sorumlu tuttuğu 5 büyük teknoloji şirketine dava açtı. ABD merkezli Uluslararası haklar Avukatları topluluğu tarafından, Kongo’dan 14 aile adına, Tesla, Apple, Alphabet, Dell Technologies ve Microsfot’a karşı dava açıldı. Bu adımla teknoloji şirketleri ilk kez bu alanda hukuki dayanağı olan yasal bir suçlama ile karşı karşıya kalmış oldu.

Washington DC'deki ABD Bölge Mahkemesinde açılan mahkeme belgelerinde yer alan görüntüler, felçli ve sakat çocukların hayatlarını gözler önüne serdi. Teknoloji devlerine Kongo’daki zorlu çalışma koşullarının bir parçası olmaları sebebiyle dava açan 14 ailenin çocukları tünel çökmesi veya felç gibi nedenlerle çalışamaz hale geldi.

4 yaşında çocuklar dahi çalışıyor

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'e göre Kongo'da Ziki gibi kobalt madenlerinde 40 bin çocuk çalışıyor. Madenlerde çalışan 4 yaşında çocuklara rastlamak bile mümkün. Ülkede faaliyet gösteren İngiliz ve İsviçre’li maden şirketi Glencore daha önce de çocuk işçi çalıştırmak suçuyla karşı karşıya kalmıştı.

Günlüğü 1,5 dolar

Kongolu çocuklar bu madenlerde, piyasa değeri trilyon dolarlarla ifade edilen şirketlerin kullandıkları ham maddeyi çıkarmak için haftanın 6 günü, günlüğü 1,5 dolara çalıştırılıyor.

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Aileleri temsil eden avukatlardan Terrence Collingsworth “Bu şirketler, dünyanın en zengin şirketleri, lüks alet üreten bu şirketler, ucuz kobalt bulmaları için çocukların sakatlanmalarına ve öldürülmelerine izin verdiler” ifadelerini kullanıyor. Açılan davada şirketlerin tamamının Kongo’daki şartları iyileştirme gücüne sahip olduğu vurgulanarak, ülkede daha güvenli koşulların oluşturulması gerektiği ifade ediliyor.

Yüzde 60'ı Kongo'da çıkıyor

Elektrikli arabalardan akıllı telefonların bataryalarına kadar büyük küçük kullanılan pek çok elektronik cihazın bataryalarının temel maddesini kobalt oluşturuyor. En zor çıkarılan madenlerden biri olduğu için çok değerli olan kobaltın dünya genelinde yüzde 60’ı Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden çıkarılıyor. Kobalt madeninin yüzde 20'si de elle çıkarılıyor.

Kobalt, özellikle akıllı telefonlarda kullanılan bir ham madde. Apple, Microsoft, Samsung ve Sony gibi markaların akıllı telefonlarında kobalt kullanılıyor. Daimler ve Volkswagen marka elektrikli otomobillerde de kobalt bulunuyor. Alman otomotiv devi BMW bazı bataryaların üretiminde Kongo'da ithal edilen kobaltın kullanıldığını doğruladı. Teknoloji devi Apple'dan ise mart ayında yapılan açıklamada, Kongo'da elle çıkartılan kobaltın alımının durdurulduğu belirtildi.