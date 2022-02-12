Dünya Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı
AMERİKA

Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı

Film yönetmeni Shams, köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı.

Shams, Eylül 2021’de ilk uçuşu yaptıklarını ve köpeği Ouka’nın uçuşta rahat etmesi için ona özel koşum takımı tasarladığını belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı
Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı.

Film yönetmeni Shams, köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı.

ÖZEL KOŞUM TAKIMI YAPTIRDI


Shams, samoyed cinsi köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık bir eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı. Köpeğiyle birlikte gerçekleşen uçuşunda Fransız film yönetmeni Shams, Ouka’nın rahat bir şekilde uçabilmesi için özel koşum takımı yaptırdı. Shams, Eylül 2021’de ilk uçuşu yaptıklarını ve köpeği Ouka’nın uçuşta rahat etmesi için ona özel koşum takımı tasarladığını belirtti.


Shams açıklamasında “Ouka'ya en iyi hayatını vermek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve tekrar gülümsemem için bana çok yardımcı oluyor. Sağol kanka! Haydi şimdi dünyanın etrafında uçalım” ifadelerini kullandı. Shams ayrıca köpeği Ouka’nın maceralarını paylaştığı @ouka.sam adlı sosyal medya hesabı açtı.

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