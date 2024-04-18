Körfez sular altında

Pazartesi günü BAE'nin Dubai ve Ajman kentlerinde etkili olduktan sonra Umman, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı da etkileyen yoğun yağmur nedeniyle oluşan seller bu ülkelerde hayatı felç ediyor. Son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kayda geçerken şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı. Umman'da 18 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında sürüklenen bir servis aracındaki 10 öğrencinin de bulunduğu bildirildi. Çok sayıda evin yanı sıra cadde ve yollar su altında kalırken mahsur kalanların tahliyesi için ordu ve polis kuvvetleri sahaya indi.

MODERN TARİHİN EN YÜKSEK YAĞIŞI

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden ve uçuşların ertelenmesine, uzaktan eğitim ve çalışma yöntemine geçilmesine sebep olan şiddetli yağışlar hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi." ifadesi kullanıldı. En yüksek yağış miktarının El Ayn şehrinin Hatm eş-Şikle bölgesinde 24 saatten kısa sürede 254,8 milimetreye ulaşmasıyla kayda geçtiği ifade edildi.

EVDE NAMAZ ÇAĞRISI

Dün akşam saatlerine kadar ülke tarihinde "olağanüstü bir olay" olarak kayda geçen yağış miktarının, artmasının beklendiği aktarıldı. BAE İslami İşler Kurumu, sağanaktan etkilenen bölgelerde evde namaz kılma çağrısında bulundu. Etihad Havayollarından yapılan açıklamada, başkent Abu Dabi'de hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarda gecikmenin yaşanmasının öngörüldüğünü duyurdu. BAE Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetimi Heyeti, yağışın etkili olduğu bölgelerde "zorunlu olmadıkça evden çıkmama" çağrısında yaptı.

YAĞIŞ SUNİ SEBEPLERLE OLDU İDDİASI

Bölgede yağış oranının daha önce görülmemiş bir miktara ulaşması ve sıcaklığın bölge normallerinin çok altına inmesi, BAE tarafından 2022 yılında hizmete alınan Bulut Tohumlama Teknolojisi'ni gündeme getiriyor. CNN'de pazartesi günü yayımlanan bir programda, yağışların bir anda yoğunlaşmasına söz konusu teknolojinin sebep olabileceği bildirildi. Son dönemde yaşanan iklim değişimine bağlı olarak sıcak iklimin hakim olduğu bölgede sıcakların daha artmasıyla birlikte su kaynaklarında ciddi azalmalar görülüyordu. Buna karşılık nüfusun artması, suya olan ihtiyacı artırıyor. Ağustos 2022'de El-Arabiya televizyonuna açıklamalarda bulunan BAE'li yetkililer, o yıl kullanıma alınan Bulut Tohumlama Teknolojisi'nin 2024 yılında tam kapasiteyle çalışabileceğini ifade etmişti.

YAĞIŞI YÜZDE 15 ARTIRIYOR

Haberde, teknolojinin kurulmasıyla birlikte 300 bulut tohumlama işlemi gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, bu teknolojinin 2024 yılında tam randıman vereceğini belirtmişti. Özellikle bulutlu havalarda daha etkin çalışan teknoloji ile denizden su alınarak tohumlama yöntemiyle tatlı suya dönüştürülebiliyor. BAE'li yetkililerin El-Arabiya'ya verdiği bilgiye göre tohumlama teknolojisi yağış oranını yüzde 15 artırabiliyor.







