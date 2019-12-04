Dünya Körfez ve İsrail Washingtonda
ORTADOĞU

Körfez ve İsrail Washington’da

Filistin meselesini ikinci plana atan Körfez ülkeleri, İsrail ile “Saldırmazlık anlaşması” imzalamaya hazırlanıyor. Bu çerçevede İsrail’den bir heyetin Körfez ülkeleriyle “saldırmazlık anlaşması”na varmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a gittiği belirtildi. Son dönemde birçok Körfez ülkesinin, İsrail ile kültürel ve sportif faaliyetler aracılığıyla yakınlaşması dikkati çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail ile yakınlaşma politikası güden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geçtiğimiz aylarda Filsitinliler tarafından protesto edilmişti.
İsrail ile yakınlaşma politikası güden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geçtiğimiz aylarda Filsitinliler tarafından protesto edilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülkeleri grubu ile İsrail arasında son dönemde artan siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki yakınlaşma ete kemiğe bürünmeye devam ediyor. Filistin meselesini ikinci plana atan Körfez ülkeleri, İran tehdidi bahanesiyle, ABD’nin de desteğiyle İsrail ile yakınlaşma sürecinde girmiş durumda. Resmi olarak ilişki içinde olmayan tarafların perde arkasında birçok alanda yakınlaşma içinde olduğu biliniyor. Şimdi bu yakınlaşma bir “saldırmazlık paktı” ile somutlaştırılmak isteniyor. Bu amaçla İsrail’den bir heyetin, Körfez ülkeleriyle “Saldırmazlık anlaşması”na varmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a gittiği belirtildi. Son dönemde birçok Körfez ülkesinin, İsrail ile kültürel ve sportif faaliyetler aracılığıyla yakınlaşması dikkati çekiyor.

Fotoğraf: Arşiv

KATILIMCILAR GİZLİ

İsrail ordu radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Israel Katz, “Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve ordudan temsilcilerin bulunduğu” heyetin ABD’ye ulaştığını söyledi. Katz, söz konusu heyetin, İsrail ve Körfez ülkeleri arasında saldırmazlık anlaşmasına varmak için görüşmeler yapacağını kaydetti. Dışişleri Bakanı Katz, görüşmelere kimlerin katılacağına dair ise bilgi vermedi.

MÜZAKERELER YÜRÜTÜLÜYORDU

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda ekim ayında yer alan bir haberde, Tel Aviv yönetiminin “saldırmazlık anlaşması” imzalamak için bazı Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğü ileri sürülmüştü. Anlaşma girişiminin İsrail’den geldiği, Dışişleri Bakanı Katz’ın eylül ayında ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katıldığı sırada birçok Körfez ülkesinin Dışişleri Bakanı’yla bu konuyu görüştüğü öne sürülmüştü.Tel Aviv yönetiminin, Ürdün ve Mısır dışında herhangi bir Arap ülkesiyle resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

İşgalin maliyeti 47 milyar dolar

  • Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2000-2017 döneminde İsrail işgalinin Filistin bütçesine zararının 47,7 milyar dolar olduğunu bildirdi. UNCTAD’ın, “İsrail işgalinin Filistin ekonomisine maliyeti: Kamu maliyesi yönleri” başlıklı raporu açıklandı. Rapora göre, Filistin ekonomisi, İsrail işgali nedeniyle son 17 yılda 47,7 milyar dolar zarara uğradı. Bu miktar Filistin’in 2017 bütçesinden üç kat daha büyük. Söz konusu zarar olmasaydı 2000- 2017 yılları arasında Filistin’de 2 milyon yeni istihdam sağlanacaktı.

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