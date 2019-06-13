Körfez'de sular ısınıyor: ABD İran'ı suçladı

Dünya petrol ticaretinin can damarı olan Umman Körfezi'nde seyreden iki petrol tankerine düzenlenen saldırının yankıları sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırının arkasında İran'ın olduğunu savundu.

31 gün arayla düzenlenen iki saldırı, bölgede büyük bir gerilime neden olmuştu.

Bugün, Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu



ABD'nin 5'inci Filosu, saldırıya uğradığı tahmin edilen iki tankere yardım için bölgeye kuvvetlerini gönderdi



Bunun sonucu petrol fiyatları sert yükseldi



Bu saldırılar ne anlama geliyor? @Hasanhhiz anlattı pic.twitter.com/izZeiqNWbO — gzt (@gztcom) 13 Haziran 2019

ABD: İran saldırının arkasında

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın uzun zamandır Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını sabote ettiğini, şimdi ise her noktada benzer saldırılar düzenlediğini öne süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, son 2 aydır İran tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara atıfta bulundu.

Pompeo, İran'ın Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yapılan son saldırılardan da sorumlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz. Bölgede bu karmaşık saldırıyı düzenleyecek kaynak ve yeteneğe sahip herhangi vekil bir grup yok. Bu saldırı, İran'ın ABD ve ortaklarına karşı düzenlediği tehlikeli saldırılardan sadece bir tanesi. Bu provoke edici saldırılar, denizcilikteki 'sefer özgürlüğü' kurallarının yanı sıra uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturmaktadır."

Japonya gemilerin saldırıya uğradığını duyurmuştu

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat, İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na götürülmüştü.