Dünya Körfezin Pakistan ilgisi
ASYA

Körfez'in Pakistan ilgisi

Suudi Arabistan ve BAE’nin ekonomik olarak zor dönemden geçen Pakistan ile yakınlaşması dikkat çekiyor. İslamabad’ı ziyaret eden Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 18,5 milyar dolarlık yatırım anlaşmasına imza attı. Riyad, Gvadar Limanı’na 10 milyar dolarlık petrol rafinerisi inşa edecek. Prens’e “Nişan-ı Pakistan” verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arif Alvi (Solda) ve Muhammed bin Selman
Arif Alvi (Solda) ve Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Asya turu kapsamında ilk ziyaretini Pakistan’a yaptı. İki gün süren ziyaretin ilk gününde Suudi Arabistan ile Pakistan arasında 18,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı. Anlaşma çerçevesinde ekonomik krizde olan Pakistan’da, gençlerin sosyal ve ekonomik kalkınması amacıyla fırsatlar oluşturulacağı aktarıldı. Ayrıca Riyad’ın Pakistan’daki çeşitli sektörlere yaklaşık 12 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi. Bu alanlar yenilenebilir enerji, petrokimya ve elektrik üretim projelerinin desteklenmesini kapsıyor. İkinci gün ise Prens Muhammed, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile biraraya geldi. Pakistan Cumhurbaşkanı, Veliaht Prens’e, Pakistan’ın en yüksek sivil nişanı olan, “Nişan-ı Pakistan”ı takdim etti. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Pakistan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile yakınlaşması dikkat çekiyor.

KRİTİK GÖRÜŞME

Prens Muhammed’in, ikinci gün Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Pakistan İstihbaratı Direktörü ile bir araya gelmesi dikkat çekti. Toplantıda, bölgedeki gelişmelere ek olarak, iki ülke arasında devam eden savunma işbirliği ile bunları geliştirme fırsatlarının ele alındığı belirtildi.

Ziyaretin dikkat çeken gelişmelerinden biri de Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesine katılan S. Arabistan’ın, projenin son noktası olan Gvadar Limanı’nda 10 milyar dolarlık petrol rafinerisi inşa etme noktasında imzaların atılması oldu. Veliaht Prens, İmran Han ile Başbakanlık konutunda 18,5 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzaladı. ABD’nin Ortadoğu’daki en yakın müttefiki olan Riyad’ın Çin’in başını çektiği bir projeye yatırım yapması dikkat çekti.

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İran’dan tehdit

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, geçen hafta ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu’nu hedef alan terör saldırısıyla ilgili Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) suçladı. İran’ın Kum kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakıri, “Terörist gruplar İran’da güvensizlik ortamı oluşturmak için Pakistan’da, Suudi Arabistan ile BAE tarafından finanse edilen gizli ve yarı gizli eğitim merkezleri oluşturdu. Eğer BAE ve Suudi Arabistan’ın parası ve silahıyla Pakistan’da yuvalanan bir grup, yine saldırı düzenlerse bilmeliler ki milletimizin intikam ateşi onları yakacak” tehdidinde bulundu.

  • BAE de içeride
  • Muhammed bin Selman’ın ziyaretinden yaklaşık bir ay önce, bölgedeki müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed de Pakistan’a 12 yıl aradan sonra ilk ziyaretini yapmıştı. 6 Ocak tarihinde gerçekleşen ziyarette, BAE Veliaht Prensi, İslamabad’a 6.2 milyar dolar tutarında mali yardım sözü vermişti. Yine, BAE’nin Pakistan’da bir petrol rafinerisi inşasına dönük niyeti de ziyaret sırasında açıklanmıştı.
  • 1200 mahkumu bıraktı
  • Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hapishanelerdeki 2 bin 107 Pakistanlı mahkumun serbest bırakılması talimatı vererek bir jest yaptı. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Prens Muhammed’in emriyle Suudi hapishanelerinde bulunan 2 bin 107 Pakistanlı mahkumun serbest bırakılacağını bildirdi. Çaduri, konunun Muhammed bin Selman’a Başbakan İmran Han tarafından önceki gün yapılan toplantıda iletildiğini kaydetti.

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