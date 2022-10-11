Dünya Koridorda 2,5 ayda 292 gemi 6 milyon ton tahıl sevk edildi
YEREL GÜNDEM AVRUPA

Koridorda 2,5 ayda 292 gemi: 6 milyon ton tahıl sevk edildi

Türkiye’nin girişimleriyle oluşturulan tahıl koridorundaki gemi trafiği sürüyor. 2,5 ay önce açılan koridordan 292 gemi geçti. 6 milyon ton tahıl sevk edildi. Gemiler, şu ana kadar mısır, buğday, kanola tohumu, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve ayçiçek çekirdeği taşıdı.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Koridorda 2,5 ayda 292 gemi: 6 milyon ton tahıl sevk edildi
​Koridorda 2,5 ayda 292 gemi.

Karadeniz’de kurulan ve 2,5 ayı geride bırakan tahıl koridorunda gemi trafiği sürüyor. Koridoru kullanan gemi sayısı 292’ye taşınan tahıl miktarı 6 milyon tona yaklaştı. Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında varılan İstanbul Mutabakatı çerçevesinde tahıl koridoru 1 Ağustos’ta faaliyetlerine başladı. Anlaşma kapsamında, Ukrayna limanlarından ilk ayrılan ve Lübnan’a 26 bin ton mısır taşıyan Razoni isimli gemi oldu. Onu farklı ülke limanlarına peş peşe yola çıkan Navistar İrlanda, Rojen Polarnet, Mustafa Necati, Star Helena, Glory, Riva Wind, Sacura, Arizona, Ocean Lion, Rahmi Yağcı gibi gemiler izledi. Koridorun ilk ayında 1 milyon tona yakın gıda taşındı. Koridorda ilk iki haftalık süreçte genel olarak mısır ve Ayçiçek yağı gibi ürünler taşınsa da süreç ilerledikçe bezelye gibi ürünler de taşınmaya başladı.

MERKEZ TAKİPTE

Tahıl koridoru kapsamında gemiler şu ana kadar mısır, buğday, ayçiçeği küspesi, kanola tohumu, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve ayçiçek çekirdeği taşıdı. Ukrayna limanlarından ayrılan gemi sayısı ekim ayı itibariyle 292'ye ulaşırken, sevkiyatı gerçekleştirilen buğday, mısır, arpa gibi tahıl ürünlerinin miktarı ise 6 milyon tona yaklaştı. Koridorun sağlıklı bir şekilde işlemesi için İstanbul’da kurulan “Ortak Koordinasyon Merkezi” Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde tahıl sevkiyatını adım adım takip ediyor. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM’den 5’er yetkilinin görev aldığı toplam 20 kişilik grubun başında ise bir Türk amiral bulunuyor.

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