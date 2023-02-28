Koridordan bu kez Türk gemileri geçecek: Savaşın başladığı günden beri Ukrayna limanlarındaydı

Asrın felaketini yaşayan Türkiye, dünyadaki gıda kıtlığının önüne geçen Tahıl Koridoru için çalışmasında hiç hız kesmedi. Hatta bu süreçte Ukrayna limanlarında kalan gemilerin tahliyesi için planlama yapıldı.

Bir yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dönüm noktalarından biri, Türkiye’nin diplomasi başarısıyla başlattığı Tahıl Koridoru oldu. Ukrayna tahılının dünyaya dağıtımını sağlayan koridor sayesinde gıda kıtlığının önüne geçildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamasına göre koridordan şu ana kadar yaklaşık 700 gemiyle, 20 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürünü güvenli bir şekilde küresel tedarik zincirleriyle tekrar buluşturuldu.

Gıda krizini bitiren “Tahıl Koridoru”ndan bugüne kadar yaklaşık 700 gemi geçti.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bu çalışmaları büyük bir başarıyla koordine eden Türkiye, Ukrayna limanlarında mahsur kalan Türk gemileri için de sürekli diplomasi yürüttü. Savaş başladığında Ukrayna’da olan sahibi ya da işleticisi Türk olan 24 gemi bugüne kadar Türkiye’ye dönemedi. Ukrayna’nın Odesa, Nikolaev, Berdansky, Chernomorsk, Khersan limanlarındaki gemiler için Mart 2022’de açıklama yapan Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemilerde yaklaşık 200 personelin bulunduğunu ve bir bölümünün tahliye edildiğini açıkladı.

BİR YILDIR BEKLİYORLARDI

Ancak aradan geçen bir yılda gemiler hala Ukrayna limanlarında bekliyordu. Gemiler tahıl taşımaya uygun olmadığı için bu şekilde gelmesi de mümkün olmadı. Yürütülen uzun diplomasi trafiği sayesinde şimdi Tahıl Koridoru, Ukrayna limanlarında mahsur kalan Türk gemileri için çalışacak. Milli Savunma Bakanlığı, gemilerin güvenle Türkiye’ye gelmesi için adım adım planlama yapıyor. Yüzlerce tahıl yüklü geminin koridordan şimdi 24 adet Türk gemisi gelecek. Süreç önümüzdeki günlerde başlayacak.



