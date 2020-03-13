Dünya Korku rejiminden kaçış
ORTADOĞU

Korku rejiminden kaçış

Suudi Arabistanlı eski istihbaratçı, krallıkla yönetilen ülkeyi bir korku rejimine dönüştüren Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın tehdidinden Kanada’ya kaçtı. Middle East Eye internet sitesinin haberine göre, Kanada’ya kaçan istihbarat yetkilisi Saad el-Cabri, tehdit mesajları almaya devam ediyor ve Suudi Arabistan’a zorla geri götürüleceği endişesi taşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saad el-Cabri
Saad el-Cabri

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın 2017’den günümüze ülke içinde kendisine “muhalif” isimlere yönelik uyguladığı baskı ve tutuklama politikası ülkeyi adeta bir “korku rejimine” dönüştürdü. Ülkede Biat Konseyi üyesi prenslere yönelik son tutuklama dalgası devam ederken, Suudi Arabistanlı eski bir üst düzey istihbarat yetkilisinin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın baskısı karşısında ülkesinden kaçarak Kanada’ya yerleştiği ortaya çıktı. İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesinin haberine göre, Suudi istihbaratçı Saad el-Cabri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kendisine yönelik hamle yapması endişesiyle ülkesinden kaçarak Kanada’ya yerleşti. Cabri, Suudi Arabistan’da geçen hafta tutuklanan eski Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif’in bir dönem danışmanlığını yaptı.

Nayif - Kral Selman - Muhammed bin Selman

CIA BAŞKANIYLA GÖRÜŞMESİ HEDEF YAPTI

Washington Post’tan David Ignatius’un Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü zamanlarda yazdığı bir makaleye göre, üst düzey Suudi istihbarat yetkilisi Cabri, 2015’te dönemin CIA Direktörü John Brennan ile Washington’da Muhammed bin Selman’ın bilgisi dışında bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Cabri bu görüşmenin ardından ülkesine döndüğünde kraliyet emriyle görevden alındı.Muhammed bin Nayif’in 2017’de şüpheli biçimde veliaht prenslikten alınarak yerine Kral Selman’ın son dönemde hızla yükselen oğlu Muhammed bin Selman’ın bu göreve getirilmesinden kısa süre önce Cabri’nin Suudi Arabistan’dan ayrıldığı belirtildi.

TEHDİT MESAJLARI ALIYOR

Haberde bilgilerine başvurulan kaynaklar, Cabri’nin Suudi Arabistan’dan ayrılmasının arkasında, “henüz yakın zamanda tutuklanan Bin Nayif’e sadakati, İçişleri Bakanlığı içindeki işleyişe hakimiyeti ve sahip olduğu büyük kişisel servetiyle hedef haline gelebileceği tehlikesinin” bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Başka bir kaynak, eski Suudi istihbaratçı Cabri’nin, Kanada’da bile Muhammed bin Selman’dan tehdit mesajları aldığını ve Suudi Arabistan’a zorla geri götürüleceği endişesi taşıdığını aktardı.

Cabri’nin yolculuğu

  • Cabri’nin Suudi Arabistan’dan ayrıldıktan sonra önce Almanya’ya gittiği, daha sonra ABD’ye geçerek burada kaldığı belirtildi. Bin Nayif’in istihbarat alanındaki danışmanı olarak Amerikan istihbaratıyla yakın ilişkiler geliştirmesine rağmen Cabri’nin, “Donald Trump yönetimindeki ABD topraklarında kendini güvende hissetmediği”, bu nedenle Kasım 2017’de ailesiyle Kanada’ya yerleştiği aktarıldı. Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize bir suikasta kurban gitmesinin ardından Amerikan güvenlik birimlerinin Suudi Arabistanlı muhalif diğer isimlere operasyonları engellediğine ilişkin haberler hatırlatıldı.

Selman'dan Konsey'e gözaltı
DÜNYA
Selman'dan Konsey'e gözaltı
Türkiye farkı

Türkiye farkı

​Doktor geçebilir demediği sürece pasaport görevlisi izin vermedi.
Kreşler tatil edildi

Kreşler tatil edildi

Bakanlıklardan ardı ardına açıklamalar geliyor.
Yurtdışına çıkışı durduruldu

Yurtdışına çıkışı durduruldu

Acil durumlarda bakan ve validen izin alacaklar.
Otogarlara <br>akın ettiler

Otogarlara
akın ettiler

​Koronavirüs tatili sonrası otobüs biletleri bitti.
81 ile genelge

81 ile genelge

​Bakanlık ulusal düzeyde tedbirleri yayınladı.
Hapishanelerde <br>koronavirüs önlemi

Hapishanelerde
koronavirüs önlemi

​Tüm ziyaretlere sınırlama getirilecek.

Bir günde <br>iki görüşme

Bir günde
iki görüşme

​İki lider İdlib'deki durumu ele aldı.
Altı maddelik <br>uyarı listesi

Altı maddelik
uyarı listesi

​Koronavirüsü sosyal medyadan takip edenler, dikkat!
Ücretsiz <br>internet müjdesi

Ücretsiz
internet müjdesi

Evde eğitimin bütün detayları belli oldu.
Tur kapısını araladı

Tur kapısını araladı

​​Başakşehir sahasında Kopenhag'ı 1-0 ile geçti.
Türkiye'de <br>okullar tatil!

Türkiye'de
okullar tatil!

İlk, orta ve lisede uzaktan eğitime geçiliyor.
Ölü sayısı bini aştı

Ölü sayısı bini aştı

​İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.
Maçlar seyircisiz oynanacak

Maçlar seyircisiz oynanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.
'Türk Işın Tedavisi'

'Türk Işın Tedavisi'

Heyecanlandıran gelişmeyi ​Sağlık Federasyonu duyurdu.
Dev yatırım!

Dev yatırım!

Üç stratejik ürünün üretimine başlandı.
30 sağlıkçı virüse yakalandı

30 sağlıkçı virüse yakalandı

​Ülkede 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.