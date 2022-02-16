Kayıp kız iki yıl sonra bulundu: Polis gizli bölmeyi fark edince anlaşıldı

ABD'de film gibi bir olay yaşandı. 2019'dan beri kayıp olan ve her yerde aranan 6 yaşındaki kız çocuğu New York'ta bir evin merdivenlerinin altındaki gizli bölmede sağ ve iyi durumda bulundu.

Altı yaşındaki kız çocuğunun kayıp ilanı 2019'da yapılmıştı.2019 yılında Cayuga Heights kasabasındaki evinden kayıp olduğu bildirildiğinde Paislee Shultis henüz 4 yaşındaydı. Anne babanın kızlarının velayetini kaybetmesi sonra çocuğun birden ortadan kaybolması tüm şüpheleri onların üzerine çekmişti.

KOMŞULARININ İHBARI İLE BULUNDU

İki yıldır kayıp olan kız çocuğu komşuların ihbarı üzerine bulundu. Baskın düzenlenen evde bir medivenin altında saklı bölme bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen küçük kız yasal vasisine teslim edildi.

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Çocuğun velayeti kaybeden anne ve baba tarafından saklandığı ortaya çıktı.

Küçük kızın kimseler görmesin diye okula gönderilmediği ve evden çıkarılmadığı öğrenildi. Polisler küçük kızın aç olduğu ve yoldaki bir restorandan hamburger istediğini belirtti.