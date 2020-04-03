Dünya Korkutan iddia Nefesle bile bulaşıyor
AMERİKA

Korkutan iddia: Nefesle bile bulaşıyor

ABD’li bir grup uzman, Beyaz Saray’a gönderdikleri mektupta, Kovid-19 sadece virüslü bir kişinin hapşırması ya da öksürmesi yoluyla değil, konuşması ya da nefes almasıyla da bulaşabileceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ulusal Bilim Akademisinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili birçok panelde başkanlık yapan Doktor Harvey Fineberg’in kaleme aldığı mektupta “Şu anki araştırmalar, Kovid-19’un hastaların nefes alıp vermeleri yoluyla üretilen biyoaerosollar yoluyla da bulaşabileceği fikrini desteklemektedir” bilgisi verildi. Fineberg, virüsün ne kadar süreyle havada kalacağının ise çevresel faktörlere bağlı olduğuna dikkati çekerek, “Hiçbir hava akışı olmayan bir odada, virüs havaya karışırsa daha sonra ortama giren bir kişiye bulaşabilir” diye konuştu.

ABD olası bilançoya hazırlanıyor: Pentagon’a 100 bin ceset torbası siparişi verdiler
DÜNYA
ABD olası bilançoya hazırlanıyor: Pentagon’a 100 bin ceset torbası siparişi verdiler
Abone Ol Google News
7 farklı aşı projesi geliştirdik

7 farklı aşı projesi geliştirdik

Tüm kaynaklar bu iş için kullanılacak,​ her yol denenecek.
HDP, teröristleri jüri yapmış!

HDP, teröristleri jüri yapmış!

HDP'nin başkan adaylarını Kandil'den gelen teröristlerin seçti.
Korkuyla değiltedbirle kazanırız

Korkuyla değil
tedbirle kazanırız

​Prof. İlhami Çelik: Virüsle savaş korkuyla kazanılmaz.
Hocaların hocasına acı veda

Hocaların hocasına acı veda

Erdoğan:​ Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu duayla yad edeceğiz.
Öğretmenlere müjde

Öğretmenlere müjde

Karara göre ek derse girmiş sayılıp ücretini alacaklar.
'Kahramanları' <br>ikna edeceğiz!

'Kahramanları'
ikna edeceğiz!

​Koronavirüs tedavisinde dünyaya umut olacaklar...
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Test sonucu belli oldu

Test sonucu belli oldu

​ABD Başkanı Trump'ın ilk testi negatif çıkmıştı.
Sömürgeci zihniyeti

Sömürgeci zihniyeti

​Fransız doktor Afrikalı insanlara denek muamelesi yaptı.
Ödemeler evde

Ödemeler evde

​PTT şubelerine geçici kapatma kararı.
Rekor bağış

Rekor bağış

Milletimizin tam desteğiyle devam ediyor.
Bir milyonu aştı

Bir milyonu aştı

​Dünyadaki vaka sayısı kritik seviyeyi geçti.
Kampanyaya <br>o da katıldı

Kampanyaya
o da katıldı

​Çiller de "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dedi.
Yurt dışında <br>124 kaybımız var

Yurt dışında
124 kaybımız var

Çavuşoğlu'ndan 7 milyon Türk'e önemli uyarı.
Son 24 saat açıklandı

Son 24 saat açıklandı

​Yetmiş dokuz hastamızı daha kaybettik.
Piknikçilere <br>ceza yağdı

Piknikçilere
ceza yağdı

Yirmi bir kişiye toplam 66 bin lira ceza kesildi.
İtalya'da <br>760 kişi daha öldü

İtalya'da
760 kişi daha öldü

Fotoğraflar kritik durumu gözler önüne serdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.