Kornaya çok basan çok bekleyecek

Mumbai kenti polis departmanı, trafikte oluşan ses kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor. Kırmızı ışıkta bile korna çalan sürücüleri engellemek için şehrin belirli yerlerine desibel ölçer yerleştirilecek.

85 desibeli geçince sayaç sıfırlanacak

Mumbai polisi, ‘daha fazla korna çalarsanız daha çok beklersiniz’ sloganından yola çıkarak, trafikte oluşan ses kirliliğin önüne geçmek için bir çözüm buldu. Kırmızı ışıkta sürücelerin çaldığı korna sesi 85 desibelin üzerine çıkarsa, sayaç sıfırlanacak. Örneğin, 90 saniyelik bir kırmızı ışıkta, eğer 85 dB’in üzerinde ölçüm yapılırsa, sayaç sıfırlanacak ve tekrar 90 saniyeden geri sayım yapacak.

'Halkın tepkisini ölçüyoruz'

Polis departmanından bir yetkili, “Uygulamanın ne zaman başlayacağına karar vermedik. Şu an için henüz deneme aşamasındayız ve Twitter’dan bunun videosunu paylaştık. Video, halkın tepkisini ölçmek için yayınlandı” dedi.