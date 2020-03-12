Korona artık küresel salgın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre’deki merkezinde yaptığı basın toplantısında Kovid-19’a ilişkin açıklamalarda bulundu. İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen “pandemi” kararını açıkladı.

YETERLİ ÖNLEM ALINMADI

Ghebreyesus, DSÖ’nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, “Bundan dolayı Kovid-19’un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık.” diye konuştu. Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, “Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir.” değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÖNCE ŞAHİTLİK ETMEDİK

Ghebreyesus, “Dünya daha önce koronavirüsün tetiklediği bir pandemiye şahitlik etmedi. Ve daha önce, aynı zamanda kontrol altına alınabilecek bir pandemi de görmedik. DSÖ, ilk vakalardan haberdar olduğu olduğu andan itibaren virüse karşı tam mücadele içindeydi.” diye konuştu. Virüse ilişkin ülkelere DSÖ olarak her gün “acil ve agresif” mücadele etmeleri çağrısında bulunduklarını anımsatan Ghebreyesus, “Pazartesi de söylediğim gibi sadece Kovid-19 vaka sayılarına ve etkilenen ülke sayılarına bakmak hikayenin tümünü yansıtmıyor.” ifadesini kullandı. Ghebreyesus, vakaların yüzde 90’dan fazlasının Çin ve Güney Kore’de görüldüğünü, bununla beraber salgının bu iki ülkede ciddi şekilde düşüşe geçtiğini söyledi.

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Avrupa’da yayılıyor

İtalya

Kovid-19 vakalarının sayısı Avrupa ülkelerinde artmaya devam ediyor.

* Bulgaristan, İsveç ve Arnavutluk’ta virüs nedeniyle ilk ölüm vakaları görüldü.

* Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı İspanya’da 54’e, Hollanda’da 5’e, Almanya’da ve Belçika’da ise 3’e yükseldi.

* Bosna Hersek’in Zenica-Doboj ve Saraybosna kantonlarında eğitime ara verildi.

* Macaristan genelinde “acil durum” ilan edildi.

* İtalya’da bir milletvekilinde koronavirüs çıktı.

* Çekya’da okullar bir ay tatil edildi.

* Rusya’da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 28’e, Belarus’ta 11’e, Moldova ve Ermenistan’da 4’e yükseldi.

* Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı 151 oldu.

* Vaka sayısı Suudi Arabistan’da 21, Tunus’ta 7’ye yükseldi.

* 1 günde 196 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da ölü sayısı 827’ye çıktı.

Vaka sayısı 119 bin

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 119 bin 248’e ulaştı. Salgında toplam 4 bin 300 kişi öldü. Bulgaristan ve Endonezya’da koronavirüs nedeniyle ilk ölümler oldu. Çin’de de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161’e çıktı. Orta Amerika ülkesi Honduras’da ilk kez koronavirüs vakalarına rastlandı.

OYNAT 00:58 İran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'na bu görüntüler damga vurdu İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı. Hızla yayılan koronavirüs nedeniyle tüm bakanlar toplantıya virüse karşı önlem almak zorunda kaldı. Alınan önlemler gündem oldu. BiP'te paylaş

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En son pandemi domuz gribi

Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim. DSÖ en son domuz gribi (H1N1 ) için 11 Haziran 2009’da pandemi alarmı vermişti.

Cihangiri de yakalandı

İshak Cihangiri

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ileri sürüldü. İran’daki Fars Haber Ajansının koronavirüse yakalanan devlet yetkilileri ve siyasilerle ilgili resmi Twitter hesabından yayımladığı listede Cihangiri’nin de koronavirüse yakalananlar arasında yer aldığı iddia edildi. Fars’ın listesine göre Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan ve İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Rıza Salihi Emiri’de de Kovid-19 tespit edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, bazı bakan ve bakan yardımcılarıyla 24 milletvekilinde de koronavirüs tespit edilmişti. Öte yandan İran’da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354’e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi. Irak’ta da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Belçika’yı karıştırdı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü. Tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ülkede büyük tepki çekti.. Söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı.

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OYNAT 00:59 Belçika'da koronavirüslü olduğu iddia edilen bir genç elini ağzına götürüp metro direğine sürdü Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro ile yolculuk yapan koronavirüslü iddia edilen bir genç, ağzındaki maskeyi çıkarıp elini ağzına götürerek tükürüğünü metro direğine sürdü. Olay anı metrodaki başka bir yolcu tarafından kaydedildi. Çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

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Fuar hediyesi dezenfektan

Fotoğraf: Arşiv

ABD’nin başkenti Washington’da 10 Mart’ta kapılarını açan, uydu teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarı olarak kabul edilen Satellite 2020 virüs tedirginliğinin gölgesinde gerçekleşti. Alanda çok sayıda el dezenfektan noktası oluşturuldu. Stant ziyaretlerinde katılımcılarla görüşmeler, dezenfektan ve kolonya ikramının ardından başladı.

AP’de virüs sessizliği

AP

Fransa’nın Strazburg kentinde bu hafta toplanması planlanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle istisnai olarak Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapıldı. AP, salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde, 100’den fazla etkinliğini iptal etti. Faaliyetlerin en aza indirildiği, ziyaretçi girişinin durdurulduğu AP binası sessizliğe büründü.

İngiliz bakana bulaştı

İngiltere’de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries’te koronavirüs tespit edildi. 62 yaşındaki Dorries, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’nun kendisini yakından takip ettiğini vurguladı.

DÜNYA İngiltere'de hasta güvenliğinden sorumlu bakan koronavirüse yakalandı

Macaristan’da acil durum!

Fotoğraf: Arşiv

Macaristan hükümeti, koronavirüse karşı tedbir amacıyla ülke genelinde ‘’acil durum’’ ilan etti. Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, virüse karşı ilan edilen ‘’acil durum’’ kapsamında İtalya, Çin, Güney Kore ve İran’dan ülkeye girişlerin yasaklandığını bildirdi. Perşembe gününden itibaren ülke genelinde üniversitelerde eğitimin askıya alındığını aktaran Gulyas, Slovenya ve Avusturya sınırında kontrollerin arttırılacağını vurguladı. Gulyas, 100’den ve 500’den fazla kişinin bir araya geldiği açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade ederek bakanların da sadece izinle yurt dışına çıkabileceğini kaydetti.

OYNAT 00:29 Çin'de koronavirüse karşı alınan önlem ilginç görüntülere neden oldu Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139'a çıkarken Çinlilerin koronavirüsten korunmak için uyguladıkları yöntem sosyal medyada dikkat çekti. Görüntülerde kalabalık temizlik ekibinin sokak ve caddeleri dezenfekte ettiği görülüyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı görüntülerdeki temizlik ekibinin, Star Wars filmindeki karakterleri anımsattığını iddia etti. BiP'te paylaş

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