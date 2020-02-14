Koronada rekor ölüm

Koronavirüs Çin’in Hubey bölgesinde bir günde rekor kırarak 242 kişinin ölümüne neden oldu. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1400’e yaklaştı. Çin Komünist Partisi, Hubey parti sekreterini “zayıf yönetim” nedeniyle görevden alarak, yerine Devlet Başkanı Cinping’e yakın bir ismi getirdi.

TOPLAM VAKA 60 BİNE ÇIKTI

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Çin’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü Hubey eyaletinde bir günde rekor sayıda kişi hayatını kaybetti. Eyalette 24 saatte 14 bin 840 yeni vaka tespit edilirken, 242 kişi yaşamını yitirdi. Daha önce 24 saatte en çok hayatını kaybeden kişi sayısı 108 olmuştu. Salgını takip eden platformlardan “Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368’e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883’e yükseldi.

YÖNTEMLER DEĞİŞTİ

Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı. Açıklamada, klinik olarak teşhis koyulan vakaların da teyitli vakalara dahil edileceği, böylece hastaların erken tedavi edilebilmesinin amaçlandığı belirtildi. Daha önce kullanılan test kitlerinin yetersizliği ve geç sonuç vermesi nedeniyle çok sayıda kişinin tedavisine zamanında başlanamıyordu.

Gemide panik

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“Diamond Princess”

Japonya’da Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde, 44 kişide daha virüs tespit edildi. Kyodo’daki habere göre, Yokohama Limanı’nda geçen hafta karantinaya alınan 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu “Diamond Princess” adlı yolcu gemisinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 218’e çıktı.

Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, kronik hastalığı bulunan yaşlı yolcuların, virüse ilişkin test sonuçlarının negatif çıkması halinde gemiden planlanandan daha erken karaya çıkmasına izin verileceğini belirtti. Gemideki karantinanın 19 Şubat’a kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan, Kovid-19 endişesi nedeniyle Japonya, Filipinler ve Tayland’ın reddettiği kruvaziyer Kamboçya’ya demirledi. 1455 yolcu ve 802 mürettebatı taşıyan gemideki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu ve karaya çıkmalarına izin verileceği belirtildi.

Bir gazeteci daha kayıp

Çin’deki koronavirüs salgınının perde arkasını dünyaya duyuran yurttaş gazetecisi Chen Qiushi’nin kaybolmasından sonra bir yurttaş gazetecinin daha kayıp olduğu bildirildi. Fang Bin adlı kişinin, pazar gününden beri aramalara ve mesajlara dönüş yapmadığı belirtildi. Asıl işi geleneksel Çin kıyafetleri satmak olan Bin, Vuhan karantina altına alındığından beri sosyal medyadan kentte yaşanan duruma dair videolar paylaşıyordu.

Yüzeylerde bir hafta yaşayabilir

Yeni tip koronavirüsün, mensubu olduğu familyanın diğer üyelerine benzemesi halinde nesneler üzerinde bir haftadan uzun süre yaşayabileceği bildirildi. ScienceAlert’in haberine göre, uzmanlar, hakkında çok fazla şey bilinmediğinden Kovid-19’un bulunduğu aile içinde yer alan SARS ve MERS gibi insan ve hayvan virüslerine ilişkin literatürü taradı ve 22 araştırmayı değerlendirdi. Çalışmada, Kovid-19 taşıyan insan patojenlerinin, oda sıcaklığında 9 güne kadar yüzeylerde canlı kalma ihtimali bulunduğu görüldü.

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Virüs Körfez’i de tehdit ediyor

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Virüsün neden olduğu krizin, Körfez ülkelerini de vuracağı değerlendiriliyor. Petrol fiyatlarını darp eden virüs krizi, Körfez ekonomilerini daha da düşürebilir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Katar, petrollerinin yaklaşık beşte birini ihraç ettikleri Çin’i ana ticaret ortağı olarak görüyor. Analistler, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu hafta “çok ciddi” küresel bir tehdit oluşturduğunu söylediği krizin, sektörü altüst edeceğine ve fiyatları azaltacağına inanıyor.

Japonya’da ilk ölüm

Fotoğraf: Arşiv

Japonya’da koronavirüsü teşhisi konulan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Vaka, ülkede korona virüsü kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. 80’li yaşlarda olduğu belirtilen kadının, başkent Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde hayatını kaybettiği açıklandı. Çin haricinde Filipinler’de de bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Parti sekreteri görevden alındı

Öte yandan, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan “zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı. ÇKP Merkezi Komitesi, Ciang’ın yerine, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e yakın bir isim olarak bilinen Şanghay eski Belediye Başkanı Ying Yong’u atadı. Ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun çeşitli birimlerinden 2 bin 600 askeri sağlık personelinin Vuhan’a gönderildiği aktarıldı.