Dünya Koronanın üzerini çizip "Çin virüsü" yazdı
AMERİKA

Korona'nın üzerini çizip "Çin virüsü" yazdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın notları arasındaki ayrıntı ABD'de gündem oldu. Daha önce yaptığı açıklamalarda Koronavirüsten "Çinli virüs" şeklinde bahseden Trump'ın notlarında Korona kelimesinin üzerinin çizildiği ve yerine Çin yazıldığı görüldü.

Haber Merkezi Diğer
Trump'ın notları dikkatlerden kaçmadı.
Trump'ın notları dikkatlerden kaçmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği bir toplantıda notları arasındaki ayrıntı dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs görev gücüyle düzenlediği toplantıda önündeki notlarda korona kelimesinin üzerini çizip 'Çinli' diye yazıldığı gözlemlendi.

Trump daha önce de Koronavirüsü 'Çinli' diye nitelediği için pek çok kesimin tepkisini çekmişti.

Washington Post foto muhabiri Jabin Botsford, Trump'ın notlarının fotoğrafını çekip Twitter'da paylaştı.

Botsford, "Beyaz Saray'da koronavirüs görev gücüyle konuşan Başkan Trump'ın notlarının yakın çekiminde ‘Corona’nın üzerine çarpı atıldığı, yerine ‘Çinli’ Virüs yazıldığı görülüyor" diye ekledi.

Trump'ın öncülüğünde Cumhuriyetçi pek çok Kongre üyesi de pandemiden 'Çinli virüs' diye söz ediyor.

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