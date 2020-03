Korona'nın üzerini çizip "Çin virüsü" yazdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği bir toplantıda notları arasındaki ayrıntı dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs görev gücüyle düzenlediği toplantıda önündeki notlarda korona kelimesinin üzerini çizip 'Çinli' diye yazıldığı gözlemlendi.

Trump daha önce de Koronavirüsü 'Çinli' diye nitelediği için pek çok kesimin tepkisini çekmişti.

Washington Post foto muhabiri Jabin Botsford, Trump'ın notlarının fotoğrafını çekip Twitter'da paylaştı.

Botsford, "Beyaz Saray'da koronavirüs görev gücüyle konuşan Başkan Trump'ın notlarının yakın çekiminde ‘Corona’nın üzerine çarpı atıldığı, yerine ‘Çinli’ Virüs yazıldığı görülüyor" diye ekledi.

Close up of President @realDonaldTrump notes is seen where he crossed out "Corona" and replaced it with "Chinese" Virus as he speaks with his coronavirus task force today at the White House. #trump #trumpnotes pic.twitter.com/kVw9yrPPeJ — Jabin Botsford (@jabinbotsford) March 19, 2020

Trump'ın öncülüğünde Cumhuriyetçi pek çok Kongre üyesi de pandemiden 'Çinli virüs' diye söz ediyor.