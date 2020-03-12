Koronavirüs Küba'ya da sıçradı: İlk vaka tespit edildi

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.

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OYNAT 00:29 Çin'de koronavirüse karşı alınan önlem ilginç görüntülere neden oldu Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139'a çıkarken Çinlilerin koronavirüsten korunmak için uyguladıkları yöntem sosyal medyada dikkat çekti. Görüntülerde kalabalık temizlik ekibinin sokak ve caddeleri dezenfekte ettiği görülüyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı görüntülerdeki temizlik ekibinin, Star Wars filmindeki karakterleri anımsattığını iddia etti. BiP'te paylaş

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