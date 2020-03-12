Dünya Koronavirüs Kübaya da sıçradı İlk vaka tespit edildi
AMERİKA

Koronavirüs Küba'ya da sıçradı: İlk vaka tespit edildi

Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi. Hastaların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Küba'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi.
Küba'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.

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