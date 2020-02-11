Koronavirüs salgını nedeniyle üst düzey yetkililerin görevlerine son verildi

Şi Cinping virüs salgınından sonra ilk kez kameralar karşısında

Koronavirüs salgının başladığı günden bu yana ortalıkta gözükmeyen Çin Devlet Başkanı ilk kez görüntü verdi. Cinping Pekin'de hastane ziyaretleri gerçekleştirdi. Cinping'in kontrol altına alamadığı virüs krizi ile anılmak istemediği iddiları gündeme gelmişti.