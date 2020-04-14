Dünya Koronavirüs salgını Rumların yasa dışı sondaj planlarını altüst etti
ORTADOĞU

Koronavirüs salgını Rumların yasa dışı sondaj planlarını altüst etti

Yeni tip koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik sıkıntıların, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede, 2020'de yapılması planlanan beş sondaj çalışmasının ertelenmesine yol açtığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Exxon Mobil'e ait sondaj gemisi.
Exxon Mobil'e ait sondaj gemisi.

Rum Politis gazetesinin haberine göre, Rum yönetiminin enerji programı, Kovid-19 nedeniyle altüst oldu.

Haberde, İtalyan ENI ve Fransız Total konsorsiyumunun, sözde 6'ncı parseldeki "Kronos" hedefinde nisan sonunda yapmayı planladığı sondaj çalışmasını büyük ihtimalle erteleyeceği ve bu yıl içerisinde yapmayı planladığı diğer iki sondaj çalışmasının da etkileneceği ifade edildi.

Şirketin gelecek günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapacağı belirtildi.

10. PARSELDEKİ SONDAJLAR İPTAL

Gazete, Amerikan Exxon Mobil şirketinin, Rum yönetimi Enerji Bakanlığını sözde 10'uncu parselde temmuzda yapacağı sondaj çalışmasını 2021'in Eylül ayına ertelediğine dair resmi olarak bilgilendirdiğini, teyit sondajının da 2022'ye kaldığını yazdı.

  • Böylece Kovid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik sıkıntıların, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede, 2020'de yapılması planlanan beş sondaj çalışmasının ertelenmesine yol açtığı belirtildi.

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