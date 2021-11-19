Koronavirüs salgınında Avrupa’yı 5. dalga vurdu

Koronavirüs salgınında beşinci dalgayı yaşayan Avrupa’daki birçok ülkede tedbirler geri döndü. Dünya genelinde geçen haftaki vakaların 3’te 2’si de Avrupa’da tespit edildi. Günlük vaka sayısında dünyada ikinci sıraya çıkan Almanya’da sokak kısıtlaması konuşuluyor. Belçika’da maske yeniden zorunlu hale gelirken, Avusturya’da aşısızların sokağa çıkması yasaklandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa yeniden merkez üssü oldu. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle koronavirüste 5. dalganın başladığı konuşulan kıtayla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) endişe veren bir rapor yayımladı. DSÖ Avrupa’da koronavirüs ölümlerinin geçen hafta yüzde 5 arttığını ve verilere göre kıtanın dünyada Kovid-19 ölümlerinin arttığı tek bölge olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Sağlık Ajansı ise Amerika, Avrupa ve Asya’daki artışlar olduğunu ve küresel olarak vaka sayılarında yüzde 6 artış gözlemlendiğini kaydetti.
2,1 MİLYON VAKA SAYISI
DSÖ’nün haftalık raporuna göre Avrupa dışındaki tüm bölgelerde Kovid-19 ölümlerinin sabit kaldığını veya azaldığını belirtti. Örgüt bildirilen 3,3 milyon yeni enfeksiyonun 2,1 milyonunun Avrupa’dan geldiğini belirtirken, geçtiğimiz hafta dünya çapında 50 bin kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Raporda, Avrupa’da 7 haftadır aralıksız vaka sayılarının artış ivmesinde olduğu belirtilirken, en fazla yeni vakanın Rusya, Almanya ve İngiltere’de görüldüğünü kaydetti.
Günlük vaka sayısında dünyada ikinci sıraya çıkan Almanya’da tedbirlerin artırılması gündemde. Ülkede tam bir hafta önce günlük vaka sayısı 39 bin civarında seyrekderken, şuanda günlük vakaların 52 bini aştığı kaydedildi. Virüsten günlük ölümler de 300’e yaklaştığı belirtiliken, Koalisyon hükümeti kurma hazırlığı yapan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti tarafından hazırlanan önlemlerin Federal Meclis’te oylamaya sunulacağı kaydedildi. Özellikle aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların olduğu tasarıda, salgının durumuna göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulayabilecek.
BELÇİKA MASKEYE DÖNDÜ
Belçika hükümeti, vaka sayılarının artması üzerine Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı. Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılması için yapılan görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Ülkedeki durumun kırmızı alarm verdiğini belirten de Croo’nun açıkladığı ve 20 Kasım’dan itibaren geçerli olacak tedbirlere göre, açık havada ve kapalı mekanların bir kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu, kaç kişinin bulunduğuna bakılmaksızın geri getirildi. Avusturya’da ise aşısızların sokağa çıkma yasağına tabi tutulacağı açıklandı.
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İngiltere’de yeni varyant korkusu
Kovid-19’un Delta varyantının daha bulaşıcı yeni bir versiyonu’nun İngiltere’de hızla yayıldığı ve son vakaların yaklaşıkyüzde 12’sini oluşturduğu açıklandı. Bloomberg’in REACT anketine dayandırdığı habere göre, 19 Ekim ile 5 Kasım arasında Delta varyantının alt varyantı olan AY.4.2 varyantı için günlük yüzde 2.8’lik yayılma ve büyüme kaydedildi. Araştırmacılar, yeni alt varyantın insanları hasta etme olasılığının Delta’dan daha düşük olup olmadığını kesin olarak söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Uzmanlar alt varyantın Delta’ya oranla daha hızlı yayıldığını kaydetti.