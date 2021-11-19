Koronavirüs salgınında Avrupa’yı 5. dalga vurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa yeniden merkez üssü oldu. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle koronavirüste 5. dalganın başladığı konuşulan kıtayla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) endişe veren bir rapor yayımladı. DSÖ Avrupa’da koronavirüs ölümlerinin geçen hafta yüzde 5 arttığını ve verilere göre kıtanın dünyada Kovid-19 ölümlerinin arttığı tek bölge olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Sağlık Ajansı ise Amerika, Avrupa ve Asya’daki artışlar olduğunu ve küresel olarak vaka sayılarında yüzde 6 artış gözlemlendiğini kaydetti.

2,1 MİLYON VAKA SAYISI

DSÖ’nün haftalık raporuna göre Avrupa dışındaki tüm bölgelerde Kovid-19 ölümlerinin sabit kaldığını veya azaldığını belirtti. Örgüt bildirilen 3,3 milyon yeni enfeksiyonun 2,1 milyonunun Avrupa’dan geldiğini belirtirken, geçtiğimiz hafta dünya çapında 50 bin kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Raporda, Avrupa’da 7 haftadır aralıksız vaka sayılarının artış ivmesinde olduğu belirtilirken, en fazla yeni vakanın Rusya, Almanya ve İngiltere’de görüldüğünü kaydetti.

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FOTOĞRAF 45 Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Çeyrek milyara yakın insana buluşan Kovid-19, 5 milyondan fazla cana mal oldu. Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor. Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi. Bu sayede milyonlarca hayat kurtarıldı. Dünya pandemiyi geride bırakıp endemik döneme geçmek için geri sayıma geçmişken Avrupa ve Asya'dan gelen haber ile sarsıldı. Ölüm oranı yüzde 50'nin üzerinde olan yani koronavirüsten 25 kat daha ölümcül olan hastalık bir kez daha gündemde.<br> Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (OIE) Avrupa ve Asya'dan pek çok şiddetli kuş gribi salgını rapor edildi. Uzmanlara göre, bu virüsün yeniden hızla yayıldığının bir işareti olabilir. ÇİN BİRİNCİ SIRADA<br><br>İngiltere, Fransa ve Hollanda'da da benzer vakalar görülürken Çin, halihazırda bildirilen 21 vaka insan bulaşı ile bu durumdan en çok etkilenen ülke konumunda.<br><br> Güney Kore ve Japonya da vakaların görüldüğü ülkeler arasında. Kuş gribi vakalarının görüldüğü ülkelerde çiftlikler ve hayvan tesisleri için yeni önlemlerin alınması gündemde. İNSANA NASIL BULAŞIYOR? <br><br>Peki genellikle sonbahar ve kış aylarında kuşlar göç ettikçe yayılan virüsün insanlara bulaşması nasıl mümkün? ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bir kişinin virüs taşıyan kuşa dokunarak virüsü kapabileceğini belirtiyor. Enfekte bir kuş, kanatlarını çırparken, kaşınırken veya kafalarını sallarken genellikle enfekte damlacıkları veya tozu havaya yayar. Virüs parçacıkları bir kişinin gözlerine, burnuna veya ağzına girerse enfekte olabilirler. İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU? <br><br>Kuş gribi insanlarda son derece ölümcüldür ve ölüm oranı yüzde 50'nin üzerindedir. Hürriyet'te yer alan habere göre, virüsün insandan insana bulaşması mümkündür, ancak son derece nadirdir. İLK KEZ 1878'DE GÖRÜLDÜ <br><br>Dünyada bilinen ilk kuş gribi vakası 1878 yılında İtalya’da görüldü. \"Kümes hayvanı salgını\" olarak adlandırılan kuş gribine, 1924-1925 yıllarında da Amerika Birleşik Devletleri’nde rastlandı.<br> 1930’lardan 2000’li yıllara kadar 1991 yılında İngiltere’deki salgın dışında genelde sakin bir süreç izleyen hastalık, 2000’li yıllarda ise adını salgınlarla fazlasıyla duyurmaya başladı.<br> 2003 yılında Belçika, Hollanda ve Almanya’da 28 milyon kanatlı hayvan kuş gribi korkusuyla itlaf edildi.<br> 2004 yılının başlarında Güneydoğu Asya’yı etkisi altına alan kuş gribi, Japonya ve Güney Kore’yi de etkiledi. Bu salgının halen Çin ve Güneydoğu Asya’nın bazı bölgelerinde etkisini sürdürdüğü tahmin ediliyor.<br> Amerika ve Kanada’da da 2004 yılında kuş gribine rastlandığı ancak Teksas’ta görülen virüsün H5N2 olduğu ve Güneydoğu Asya’daki virüsten farklı olduğu kaydedildi.<br> 2005 yılı sonlarında da kuş gribi Avrupa’da görülmeye başlandı. Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Rusya ve Hırvatistan’da da hastalıklı kuşlar tespit edildi.<br> Dünyada 2003 yılından bu yana kuş gribi nedeniyle yaklaşık 70 insan öldü ancak Türkiye’de 2 kişinin hayatını kaybetmesine kadar Güneydoğu Avrupa dışında hiçbir kayıp verilmemişti.<br> Kuş gribi sadece hastalıkla hayvanlardan diğer hayvanlara ya da onlarla temas eden insanlara bulaşıyor ancak bilimadamları, hastalığın evrim geçirerek insandan insana bulaşabilecek bir hale dönüşmesinden korkuyor. Bu durumda dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceği belirtiliyor. Yeni salgın kapıda! Avrupa ve Asya'da hortladı: Koronavirüsten 25 kat daha ölümcül 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ederken, Kovid-19'dan 25 kat daha ölümcül virüs pek çok Avrupa ve Asya ülkesinde görüldü. BiP'te paylaş

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ALMANYA’DA KARANTİNA GÜNDEMDE

Günlük vaka sayısında dünyada ikinci sıraya çıkan Almanya’da tedbirlerin artırılması gündemde. Ülkede tam bir hafta önce günlük vaka sayısı 39 bin civarında seyrekderken, şuanda günlük vakaların 52 bini aştığı kaydedildi. Virüsten günlük ölümler de 300’e yaklaştığı belirtiliken, Koalisyon hükümeti kurma hazırlığı yapan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti tarafından hazırlanan önlemlerin Federal Meclis’te oylamaya sunulacağı kaydedildi. Özellikle aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların olduğu tasarıda, salgının durumuna göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulayabilecek.

BELÇİKA MASKEYE DÖNDÜ

Belçika hükümeti, vaka sayılarının artması üzerine Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı. Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılması için yapılan görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Ülkedeki durumun kırmızı alarm verdiğini belirten de Croo’nun açıkladığı ve 20 Kasım’dan itibaren geçerli olacak tedbirlere göre, açık havada ve kapalı mekanların bir kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu, kaç kişinin bulunduğuna bakılmaksızın geri getirildi. Avusturya’da ise aşısızların sokağa çıkma yasağına tabi tutulacağı açıklandı.

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İngiltere’de yeni varyant korkusu

Kovid-19’un Delta varyantının daha bulaşıcı yeni bir versiyonu’nun İngiltere’de hızla yayıldığı ve son vakaların yaklaşıkyüzde 12’sini oluşturduğu açıklandı. Bloomberg’in REACT anketine dayandırdığı habere göre, 19 Ekim ile 5 Kasım arasında Delta varyantının alt varyantı olan AY.4.2 varyantı için günlük yüzde 2.8’lik yayılma ve büyüme kaydedildi. Araştırmacılar, yeni alt varyantın insanları hasta etme olasılığının Delta’dan daha düşük olup olmadığını kesin olarak söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Uzmanlar alt varyantın Delta’ya oranla daha hızlı yayıldığını kaydetti.