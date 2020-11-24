Koronavirüs testi pozitif çıkana 645 dolar

Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği Hong Kong'da, ilginç bir uygulamaya gidildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilere 645 dolar nakit para verilmesi kararlaştırıldı.

"Teşvik etmek için bu kararı aldık"

Hong Kong Sağlık Bakanı Sophia Chan, karantinaya girmek istemeyenleri teşvik etmek için böyle bir adım attıklarını kaydederek, “Umarım insanlar gelir kaybı korkusu nedeniyle test yaptırmaktan kaçınmazlar” dedi. Hükümetin yeni uygulaması, 'insanları kasıtlı olarak kendilerini enfekte etmeye teşvik edebileceği' sebebiyle ve verilecek nakit paranın gelir kaybını karşılamadığı gerekçesiyle eleştirildi.

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Eğlence mekanları kapatıldı

Sağlık Bakanı Chan, yeni yerel vakaların tespit edilmesinin ardından bar, gece kulübü ve diğer eğlence mekanlarının bu yıl üçüncü kez kapatılacağını açıkladı. Son birkaç günde kaydedilen 180 vakanın gece kulüpleriyle bağlantılı olduğunu duyuran Chan, sosyal mesafe kurallarının sıkılaştırılacağını söyledi.

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