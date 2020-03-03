Koronavirüse karşı "ayakla selamlaşma" önlemi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün daha fazla ülkede görülen koronavirüse karşı alınan ilginç önlemlere bir yenisi daha eklendi.

HAYAT Yeni tip koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanılması' önerisi

Sarılma ve elle selamlaşmaktan kaçının

Tanzanya Devlet Başkanlığı, sosyal medya hesabından, Magufuli’nin Darüsselam şehrinde kabul ettiği muhalif politikacı Maalim Şerif Hamad’la ayağıyla selamlaştığı fotoğrafları paylaştı. Tanzanya Sağlık Bakanlığı, henüz ülkede tespit edilemeyen virüse karşı halktan sarılma ve elle selamlaşmadan kaçınmalarını istemişti.

FOTOĞRAF 9 Çin'de ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle maske, önlük ve tutum gibi medikal ürünlerde talep artışı yaşandı. Tokat’ın Turhal ilçesinde kaban, ceket ve pantolon üretimi yapılan bir tekstil fabrikası talebi karşılamak için tamamen tulum üretimi yapmaya başladı. Günde bin adet tulum üretimi yapan fabrika, yaklaşık 1 milyonluk siparişi yetiştirmek için vardiya sayısını da artırdı. Siparişi yetiştirmekte zorlanan fabrika çalışanları gece gündüz tulum üretiyor. İşletme Genel Müdürü İsa Aktaş, 1994 yılından beri tekstil işinde olduğunu belirterek, Firmamızda bir yıldır mont ve kaban işi yapıyorduk. Çin'de koronavirüs görülmesi nedeniyle ihtiyaçtan dolayı tulum üretmeye başladık. Burada sadece tulum üretimi yapıyoruz... Maske üretimini ise İstanbul'da yapıyoruz. Daha çok Çinli müşterilerimiz vardı. Son günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talep var. Ürünlerin yüzde 75'ini Çin'e gönderiyoruz... Şimdi Türkiye'den de yoğun bir talep oldu. İşçi sayımızda yüzde 100 artış yaptık. Çok yoğun bir talep var. Makine sayımızı da artırdık dedi. Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar Tokat'ın Turhal ilçesinde bir tekstil fabrikası, giysi üretimini durdurarak, koronavirüsten korunmak için medikal tulum üretmeye başladı. Günde bin adet tulum üreten fabrika işçileri, siparişlere yetişmek için gece gündüz çalışıyor.

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Ölü sayısı 3 bini aştı

Afrika kıtasında koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 11'e çıktı. Cezayir, Mısır ve Nijerya’nın ardından dün Senegal, Tunus ve Fas’a da Kovid-19'un bulaştığı ortaya çıktı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 90 bini geçti. Kovid-19 salgınında 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.