Dünya Koronavirüsten daha tehlikeli salgına aşı bulmuştu bugün yine kapısı çalınıyor
KORONAVİRÜS

Koronavirüsten daha tehlikeli salgına aşı bulmuştu bugün yine kapısı çalınıyor

1964'te dünyayı saran bulaşıcı hastalık 'Kızamıkçığı' yenecek aşıyı bulan doktor koronavirüsü yenmek için uğraşıyor. Bugün 87 yaşında olan Stanley Plotkin, dünya çapında 12 buçuk milyon insana bulaşan kızamıkçıktan kurtulan dünyanın koronavirüsten de gerekli tedbirlere uyarak kurtulabileceğini söylüyor. Plotkin, mümkün olan en kısa sürede bir aşı geliştirme çabasının çok önemli olduğunu vurgulayarak " Çünkü önümüzdeki kış hastalık geri dönebilir, o zamana kadar bir aşı yaptırmalıyız" diyor.

Kübra Tokuş Yeni Şafak
Plotkin, birden fazla antikoronavirüs aşısı üretmenin avantajları olabileceğini söyledi.
Plotkin, birden fazla antikoronavirüs aşısı üretmenin avantajları olabileceğini söyledi.

1964 yılında dünyada eşi görülmemiş bir salgın dünyayı sardı. 'Kızamıkçık' adı verilen bu salgın ABD'yi de vurdu. Söz konusu virüs bugün dünyaya yayılan koronavirüsün iki katı etkiliydi. Kızamıkçık yaklaşık 12 buçuk milyon insana bulaştı. ABD'de her 15 kişiden biri hastalığa yakalandı.

Bugün mevcut pandemiye sebep olan yeni koronavirüs gibi, kızamıkçığa neden olan virüsün belirtisi tipik olarak ateş ve döküntüydü.

  • İnsanların yaklaşık üçte birinde ise hiçbir belirti vermedi. Koronavirüs bugün daha çok yaşlıları etkilerken 1964 yılında ortaya çıkan kızamıkçık, kadınlarda özellikle de hamile kadınlarda çok daha etkili olmuştu. Salgın, gebelerin fetüslerine çok büyük zarar verdi.

Salgın sırasında ABD'de dünyaya gelen yaklaşık 20 bin bebek körlük, sağırlık, kalp kusurları ve zihinsel engeller gibi ciddi doğum kusurlarıyla doğdu. Şimdiye kadar bu yeni koronavirüsün fetüslere bulaştığını veya zarar verdiğine dair kanıt yok.

1964 Wistar Enstitüsü laboratuvarı.

Pensilvanya Üniveristesine bağlı Wistar Enstitüsü laboratuvarında çalışan Stanley Plotkin, 'kızamıkçık' virüsüne karşı dünya çapında kullanılan 'rubella' aşısını icat etti. O zamandan beri, şarbon, çocuk felci ve kuduz dahil olmak üzere diğer aşıların geliştirilmesi ve uygulanması üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı. Ayrıca, bugünün çocukluk aşısı programının bir parçası olan 'rotavirüs' aşısını da yaptı.

Bugün aşı şirketleri 87 yaşında olan Plotkin'e ulaşarak koronavirüse karşı aşı bulabilmek için danışıyor. Plotekin, yeni koronavirüs aşılarının geliştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Koronavirüsün kızamıkçık ile olan benzerlikleri değerlendiren Plotkin, "Eğer birinin ateşi varsa, o kişiyle temas edilmemelidir. Özellikle gençlerde veya çocuklarda 'yeni koronavirüs' ile asemptomatik enfeksiyonlar olduğunu bildiğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle yetkililer, temas halinde olmaktan değil, sosyal uzaklıktan bahsediyorlar. Bugün, kızamıkçıkta olduğu gibi, kimin enfekte olabileceğini kesinlikle bilinmiyor" dedi.

Stanley Plotkin, koronavirüs aşısı geliştirmeye çalışan çok sayıda şirketle danışmanlık yapmaktadır.

Dünyanın koronavirüsten de gerekli tedbirlere uyarak kurtulabileceğini söyleyen Plotkin, mümkün olan en kısa sürede bir aşı geliştirme çabası çok önemli olduğunu vurgulayarak, " Çünkü önümüzdeki kış hastalık geri dönebilir, o zamana kadar bir aşı yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.

1964 yılı şartlarının şimdiki kadar elverişli olmadığını söyleyen ve 'kızamıkçık' deneyiminde bir aşının piyasaya sürülmesi en az 5 yıl sürdüğünü hatırlatan Plotkin, şu an bu aşıyı bulacak çok büyük aşı şirketleri olduğunu ve böyle acil bir durumda bu tür bir gecikmeyi göze alınamayacağını vurguladı.

Birden fazla 'antikoronavirüs' aşısı yaptırmanın avantajları olabileceğini söyleyen Plotkin, "Milyonlarca doza ihtiyaç duyuluyorsa, tek bir üreticiden dünya için yeterince üretim yapmasını istemek olası değildir" dedi.

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