Koronavirüsü 10 ülkeye bulaştıran İtalya eleştirilerin hedefinde

Dünyada 90'dan fazla ülkeye yayılan Koronavirüs Avrupa'ya İtalya ile sıçradı.İtalya'nın farklı bölgelerindeki seyahetlerinden dönen vatandaşlar ülkelerine virüs getirdi. İngiltere, Hollanda , Fransa, Nijerya, İsrail , Hırvatistan, İspanya , Danimarka ve Almanya'ya virüs İtalya'dan yayıldı.

İtalya vaka sayısında sürekli artış olması nedeniyle diğer Avrupa ülkelerinin de hedefinde. Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde ilk vaka tarihinden sonraki haftalarda vakalarda düşüş yaşanırken İtalya'nın vaka sayısında sürekli artış olması eleştirilere neden oldu. İtalya'nın sağlık tedbirleri konusundaki yetersizliği Avrupa kıtasında virüsün hızla yayılacağı yönündeki endişeleri artırıyor.

Çin'i geçti

Global Times'ın haberine göre İtalya ölüm oranlarında Çin'i geçti. Koronavirüs sebebiyle yaşanan kayıpların oranı İtalya'da %6.22 iken, Çin'de %3.91 olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için ülke çapında sıkı tedbir ve kısıtlamaların uygulanmaya başladığı İtalya'da ölü sayısı 631'e yükseldi. Toplam vaka sayısı da 10 bini aştı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından Pazartesi akşamı imzalanan kararname, ülkede insanların hareketliliğini kısıtlamayı ve bu yolla virüsün yayılmasının kontrol altına alınmasını hedefliyor.

60 milyonluk ülkenin tamamında Salı gününden itibaren uygulanan kararname seyahat kısıtlaması; sinema, tiyatro, müze gibi kamuya açık birçok mekanın kapatılması, toplanma yasağı, cenaze de dahil törenlerin iptali gibi gündelik hayatı derinden etkileyecek kurallar içeriyor.