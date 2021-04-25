Koronavirüsü durduramayan Hindistan'a AB'den yardım

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Hindistan'daki durum nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "Desteğe hazırız." mesajını verdi.

"Tam dayanışma içerisindeyiz"

Von der Leyen, Hindistan'ın yardım talebi üzerine AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında kaynaklarını seferber etmek üzere hızla hazırlandığını kaydederek, "Hindistan halkıyla tam dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de Hindistan'a oksijen ve ilaç göndermeye hazırlandığını duyurdu.

Hindistan'da salgının seyri

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı tırmanışını sürdürüyor. Hindistan'da son 24 saatte 349 bin 691 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'ye yükseldi.

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Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

KORONAVİRÜS Hindistan'da trajedi yaşanıyor: Üçlü mutant tespit edildi

DÜNYA Hindistan'da son bir günde 314 binden fazla koronavirüs vakası dünyada kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu