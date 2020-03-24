Koronavirüsün merkezinde karantina bitiyor: Vuhan'da hayat normale dönecek

Dünya genelinde milyonlarca insan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, salgının merkezi olan Vuhan kentinde hayat normale dönmeye başlıyor. Çin'in Hubei eyaletinde bulunan kentine uygulanan karantinanın sona erdirileceği aktarıldı.
Karantina 23 Ocak'ta başlamıştı
Bloomberg'in haberine göre; Çinli yetkililer, 25 Mart tarihinden itibaren 11 milyon insanın yaşadığı kentteki seyahat yasağını kaldıracak. Bölgede 8 Mart'tan itibaren karantina sona erecek. Çin hükümeti, ülkede başlayan koronavirüs salgının ardından 58 milyondan fazla insanın yaşadığı Hubei eyaleti 23 Ocak'ta karantinaya alınmıştı.
Çin anakarasında yaklaşık 82 bin kişi enfekte oldu, bunlardan 3 bin 277'si öldü ve 73 binden fazla insan iyileşti ve taburcu edildi.