Dünya Koronavirüsün merkezinde karantina bitiyor Vuhanda hayat normale dönecek
KORONAVİRÜS

Koronavirüsün merkezinde karantina bitiyor: Vuhan'da hayat normale dönecek

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının merkezi Vuhan'da aylardır devam eden karantina kaldırılıyor. Yetkililer, 25 Mart'tan itibaren 11 milyon insanın yaşadığı kentin ulaşıma açılacağını, 8 Mart'ta ise karantinanın sona ereceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Dünya genelinde milyonlarca insan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, salgının merkezi olan Vuhan kentinde hayat normale dönmeye başlıyor. Çin'in Hubei eyaletinde bulunan kentine uygulanan karantinanın sona erdirileceği aktarıldı.

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Karantina 23 Ocak'ta başlamıştı

Bloomberg'in haberine göre; Çinli yetkililer, 25 Mart tarihinden itibaren 11 milyon insanın yaşadığı kentteki seyahat yasağını kaldıracak. Bölgede 8 Mart'tan itibaren karantina sona erecek. Çin hükümeti, ülkede başlayan koronavirüs salgının ardından 58 milyondan fazla insanın yaşadığı Hubei eyaleti 23 Ocak'ta karantinaya alınmıştı.

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