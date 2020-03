Koronavirüs nasıl yayıldı?: New York Times yazdı, Çin'in tek bir hatası felakete neden oldu Koronavirüs nasıl yayıldı?: New York Times yazdı, Çin'in tek bir hatası felakete neden oldu ABD’de yayın yapan New York Times gazetesi, koronavirüsün (Covid-19) nasıl yayıldığını ve yapılan hataları analiz eden "Virüs nasıl yayıldı?" başlıklı makale yayımladı. İnteraktif haritayla birlikte yayımlanan makalede insanlık tarihindeki en kapsamlı seyahat yasaklarının, virüsün yayılmasını neden durduramadığı analiz edildi. Makaleye göre seyahat kısıtlaması uygulanmadan önce toplamda yaklaşık 7 milyon insan Vuhan’dan ayrıldı ve virüsü dünyanın dört bir yanına yaydı.

Haber Merkezi 24 Mart 2020, 07:34 Son Güncelleme: 24 Mart 2020, 07:55 DHA