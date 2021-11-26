Dünya Koronavirüsün yeni varyantı korkuttu İngiltere altı Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek
AVRUPA

Koronavirüsün yeni varyantı korkuttu: İngiltere altı Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek

İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde "kırmızı listeye" aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Koronavirüsün yeni varyantı korkuttu: İngiltere altı Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek
Foto/arşiv

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni bir varyantı araştırıyor. Daha fazla veri gerekiyor ancak şimdi önlem alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın öğleden itibaren 6 Afrika ülkesinin kırmızı listeye ekleneceğini ve uçuşların geçici olarak askıya alınacağını belirten Javid, İngiltere yolcularının da karantinaya alınması gerektiğini belirtti.

Bakan Javid, daha sonra yaptığı açıklamada da bu ülkelerin, Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve olduğunu bildirdi.

Javid, bilim adamlarının yeni varyant konusunda "son derece endişeli" olduğunu, bu varyanta ilişkin daha fazla şey öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceğini belirten Javid, mevcut aşıların da varyanta karşı daha az etkili olabileceğini kaydetti.

Javid, 6 ülkeyi kırmızı listeye eklemenin "temkinli olmak, harekete geçmek ve sınırları korumaya çalışmak" olduğunu ifade etti.

UKHSA da yeni varyanta ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "şimdiye kadar gördüğümüz en kötü varyant" değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'den uçuşlar yarın saat 12.00'den itibaren askıya alınacak ve pazar günü saat 16.00'dan sonra İngiltere'ye yeni gelenlerin de otellerde karantinaya alınması gerekecek.

İngiltere'de şu ana kadar yeni Kovid-19 varyantına ilişkin vaka bildirilmedi.

Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un yeni varyantı tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandığı belirtilmişti.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de bu virüse rastlandığı bilgisi verilmişti.

"Süper varyant" olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu ifade edilmişti.

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Düşük görülme sıklığı nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmayan bir tür olduğu tahmin ediliyor.

Havada koronavirüsün RNA'sına rastlandı
FOTOĞRAF 17
Title
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Türkiye'de ilk kez 13 bölgede koronavirüsün havadaki varlığını saptamak için çalışma yapıldığını belirtti. Tecer, \"Aldığımız sonuçlardan 203 örnekte; 20 tane partikül madde, atmosferik partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastladık\" dedi.
Title
Bu 13 tane pozitif partikül örneği, 6 ildeki hastane yakınlarından aldığımız partikül madde örneklerine aitti. 7 tanesi ise insanların yoğun olarak yaşadığı kent merkezlerinde, hava kirliliği açısından biraz daha olumsuz koşulların olduğu bölgede pozitif örnekler çıktı\" dedi.
Title
Prof. Dr. Tecer, şunları söyledi: \"Örnekleme stratejisi bu çalışmada önemliydi. Şöyle ki örneklerin bir kısmı insanların bu kentlerde yoğun olarak yaşadığı, trafiğin yoğun olduğu kirli bölgeler dediğimiz lokasyonlardan seçildi. Bir kısım da hastane yakınlarındaki partikül madde örneklerinden oluşuyordu. Bir de referans olması açısından kent dışında havası temiz bölgelerden örneklemeler aldık ve dolayısıyla bu atmosferik partikül maddelerde Covid SARS 2 virüsünün izlerini, RNA'sını tespit edebilir miyiz; amaçlı yaptığımız bir çalışmaydı. Bunların mikrobiyolojik analizlerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği 3 boyutlu dijital PCR yöntemi kullanıldı.
Title
Burada hassasiyet daha yüksekti. Gerçekleştirmemiz neticesinde aldığımız sonuçlardan 203 örnekte 20 tane partikül madde, atmosferik partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastladık. Yani PCR neticesinde pozitif sonuçlar çıktı. Bu 13 tane pozitif partikül örneği 6 ildeki hastane yakınlarından aldığımız partikül madde örneklerine aitti. 7 tanesi ise insanların yoğun olarak yaşadığı kent merkezlerinde, hava kirliliği açısından biraz daha olumsuz koşulların olduğu bölgede pozitif örnekler çıktı.<br>
Title
Kentin dışında kırsal bölgeler diyebileceğimiz noktalardan aldığımız partikül örneklerinde Koronavirüs RNA'sına rastlayamadık. Burası da dikkat çekici bir sonuç. Bu çalışma şunu kapsamıyor aslında yani atmosferdeki partikül maddelerle hastalığın yayıldığına ilişkin sonuç ortaya çıkmıyor ama koronavirüsün ya da virüsün partikül maddelerle birleşerek atmosferde bulunduğunu da yadsımamamız gerekiyor.
Title
Bu kentler arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu, Konya, Antalya, Çorlu da vardı. Buralara baktığımız zaman gerçekten vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde ve bir anlamda da hava kirliliğinin biraz daha yoğun olduğu bölgelerde partikül madde örneklerindeki SARS Covid test sonuçlarının pozitif çıktığını görmüş olduk.\"
Title
\"TÜRKİYE'DE İLK ÇALIŞMA\"<br><br>Bu çalışmanın Türkiye'de ilk kez yapıldığını belirten Prof. Dr. Tecer, \"Dünyada bu tür çalışmalar var nadiren de olsa. Türkiye'de ilk çalışma olmakla birlikte dünyada buna benzer çalışmalar var. Atmosferdeki partikül maddelerde Covid RNA'sının kalıntısının rastlandığına dair çalışmalarla biz de bunu görmüş olduk. Tabi bunun pratik sonucu nedir diye sorarsanız eğer. Bakın şimdi bazı olayların algılanma biçimi sonuçları değiştirebilir, sonuçları etkileyebilir.
Title
Çin'de ilk vaka çıktığında biz buradan izliyorduk; ülkemize geldi, bölgemize geldi, şehrimize geldi, yakınımıza geldi ancak o zaman fark etmeye başladık. Aynı şekilde bugün günde aşağı yukarı 200 tane vatandaşımızı, canımızı bu pandemi nedeniyle kaybediyoruz ama ne zaman ki bir yakınımız bu kayıplar arasında yer almaya başlıyor o zaman çok derinden sarsılıyor ve hissediyoruz. Dolayısıyla aşıların da yapıldığı şu dönemde ülkenin pandemiyle olan mücadelesine, algı şekillerinde bir problem olmaması açısından bu sonuçları faydalı buluyoruz.
Title
Dolayısıyla bizler dış ortamlarda tedbirlere riayet ederken dış ortamlarda maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak pandemiyi doğru algılayabilirsek çözümü noktasında doğru adımlar, doğru tedbirler alabiliriz\" diye konuştu.
Title
NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, koronavirüsün havadaki varlığının izini sürmek için 10 üniversitenin, İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu, Konya, Zonguldak, Eskişehir, Tekirdağ, Bursa ve Antalya'da 13 ayrı bölgede çalışma yaptığını söyledi. Mayıs ayında başlanan çalışmada 203 partikül maddenin örneklemesinin yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Tecer, 7 ilden alınan örneklerin pozitif çıktığını kaydetti. İşte test sonucu pozitif çıkan iller.
Title
İstanbul
Title
Ankara
Title
İzmir<br>
Title
Çorlu
Title
Tekirdağ
Title
Zonguldak
Title
Eskişehir
Havada koronavirüsün RNA'sına rastlandı
Türkiye'de ilk kez koronavirüsün havadaki varlığını saptamak için bir çalışma yapıldı. 13 bölgeden alınan partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastlandı. Yani PCR neticesinden pozitif sonuçlar çıktı. İşte koronavirüsün havada da bulunduğu o iller.

Türkiye'nin 23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca 'Virüsün bulaşma ihtimali artıyor' diyerek uyardı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca 'Virüsün bulaşma ihtimali artıyor' diyerek uyardı
67 sığınakyerle bir edildi

67 sığınak
yerle bir edildi

Tunceli'de geniş kapsamlı terör operasyonu.
Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

​Adana'da PKK operasyonu: 17 kişi gözaltında.
Alman polisinin ırkçı mesajları ifşa oldu: Dün bir Türkü tekmeledim

​2021'de 15 bin 141 firma ilk kez ihracat yaparak yaklaşık 3 milyar dolar döviz getirdi.

​FETÖ'nün projesine benzer bir proje Ortadoğu'da “İbrahimi dinler” adıyla yürütülüyor.

Açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

​'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırmıştı.

​31 göçmenin ölümünden İngiltere ve Fransa birbirlerini suçluyor.

​Manisa'daki olay sonrası korkunç iddia.

​MGK'nın ana gündem maddesi Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler oldu.
Rusya'da<br>maden faciası

Rusya'da
maden faciası

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.