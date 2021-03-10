Dünya Koronaya yakalanan Esad ile eşi Moskovada tedaviye alındı
ORTADOĞU

Koronaya yakalanan Esad ile eşi Moskova’da tedaviye alındı

Koronavirüse yakalandığı açıklanan Suriye rejimi lideri Beşar Esad ile eşi Esma Esad’ın, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Esed ve eşi.
Esed ve eşi.

Suriye rejim lideri Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın korona virüse yakalanmasının ardından özel bir uçakla Rusya’nın başkenti Moskova’ya getirildiği açıklandı.

TEDAVİ ALTINDA

Suriye’de konuşlu Rus güçlerinin Sözcüsü Aleksander Ivanov, Esad ile eşinin, Moskova’da tedavi altına alınmasıyla ilgili açıklamada bulunarak, "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, korona virüse yakalanmasının ardından tedavi için Moskova’ya geldi. Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Esad hala tedavi altında, iyileşmesini umuyoruz" dedi.

Suriye rejimi lideri Esad ile eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
DÜNYA
Suriye rejimi lideri Esad ile eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Abone Ol Google News
Kuruluş Osmandan Afrika açılımı

Kuruluş Osman'dan Afrika açılımı

​31 ülkenin ardından şimdi de Tunus'ta yayımlanacak.
Yapımı bir ay sürüyor

Yapımı bir ay sürüyor

​Kars'tan Japonya'ya gidiyor.
Ankara ve İzmir’in tüm elektriğini Akkuyu sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu'da üçüncü reaktörün temelini attı

'Bunun tarifi yok'

'Bunun tarifi yok'

​Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü.

Altın alacaklara uyarı

Altın alacaklara uyarı

​Güçlükle ayırt ediliyor çok fazla mağdur var.

Erdoğan ​AK Parti Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.
Gurur ve hüzün bir arada

Gurur ve hüzün bir arada

​JÖH timleri Suriye'ye uğurlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.