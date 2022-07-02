​Korsan yayına erişim engeli

RTÜK Başkanlığı tarafından yapılan incelemede isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyeti yürüttüğü belirlenen DW ve VOA’nın internet İBYH lisansı alınmasının gerektiği tespit edildi.

İnternet üzerinden yayın yapan DW ve VOA’ya lisans başvurusu yapmaları için yasa gereği 72 saat süre verildiğini açıklayan RTÜK başkanlığı yasal süre sonunda RTÜK’e başvuru yapılmaması üzerine, lisans olmadan yayın yapılamayacağı için DW ve VOA’nın internet sitelerine erişim engeli getirilmesi için yargı sürecini başlattıklarını duyurdu. RTÜK başkanlığı tarafından yapılan açıklamada: “Her demokratik ülke gibi Türkiye de hukuk devletidir. Sektöre rehber olan RTÜK, haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır” denildi.