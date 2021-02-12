Dünya Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
AFRİKA

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Nijerya açıklarındayken korsanlar tarafından kaçırılan İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemideki 19 mürettebattan 15'i, Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda sağ salim teslim alındı.

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Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, 23 Ocak 10.36'da Nijerya açıklarında korsanlar saldırmıştı. 28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün sevindiren bir gelişme yaşandı.

15 Türk denizci, korsanların elinden kurtarıldı.

Türk denizcilerin 2-3 gün içinde İstanbul'a getirildiği ve seyahat gününe kadar hepsinin güvenli bir noktada tutulduğu öğrenildi.

  • Korsanlar, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.

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