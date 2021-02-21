​Korsanlara karşı Gine stratejisi: Devriye, refakat, müdahale

Gine Körfezi’nde giderek artan ve son olarak Türk denizcilerinin başına gelen kaçırılma olayını Türkiye başarılı bir diplomatik girişimle krizsiz aşmayı başardı. Deniz haydutluğu üzerinde çalışan uzmanlara göre, bölgede sıklıkla karşılaşılan kaçırma olaylarının ardından rehinelerin kurtarılması ortalama 5 hafta sürerken, kaçırılan 15 Türk vatandaşının 20 gün gibi bir sürede kurtarılması bölgede bir ilk oldu. Rehinelerin kurtarılması için müzakerelerin 6 ay dahi sürdüğünün görüldüğü ifade ediliyor.

Gine Körfezi’nde son olarak ocak ayında Liberya bayraklı Mozart gemisine yönelik korsan saldırısı uluslararası denizcilik örgütlerini harekete geçirdi. Denizcilik kuruluşlarının güvenlik uzmanları ve Petrol Şirketleri Uluslararası Deniz Forumu tarafından hazırlanan ‘Gine Körfezi’nde Deniz Haydutluğu Ve Silahlı Soygun İle Mücadeleye Yönelik Strateji Dokümanı’ Türk denizcilik şirketlerinin de görüşüne açıldı. Taslak dokümanda korsanlara karşı alınması muhtemel önlemler sıralandı.

GÜNDEM Dışişlerinden Gine Körfezi'nde kaçırılan gemideki Türk vatandaşlarının kurtarılmasına ilişkin açıklama

ÖZEL GÜVENLİK FORMÜLÜ

Hazırlanan taslak dokümanda bölgedeki deniz haydutluğu ve silahlı soygun vakalarına karşı etkin önlemlerin geliştirilmesine yönelik bir mekanizma oluşturulması maksadıyla gerekli görülen önlemler değerlendirildi. Buna göre, öneriler arasında gemilerde sözleşmeli özel silahlı güvenlik personeli bulundurulması yer aldı. Ancak bunun hukuksal ve teknik boyutunun tüm ülkeler tarafından incelenmesi için mevcut taslağa yazılmaması, ülkeler tarafından alınacak ortak kararın ardından silahlı güvenlik konusunun netleştirileceği ifade edildi.

DÜNYA Nijerya açıkları 2020'de korsanların 'en çok gemi mürettebatı kaçırdığı bölge' oldu

ASKERİ MÜDAHALE

Nijerya’nın desteğinin alınması için ilgili dokümanın Nijerya Sektörel Çalışma Grubuna resmi olarak sunulması kararlaştırıldı. Taslak strateji planında, Nijerya tarafından alınması planlanan aksiyonların yanı sıra bölge dışı devletlerin, münhasır ekonomik bölge sınırları içerisi de dahil olmak üzere tehdit içeren alanlarda havadan ve denizden askeri unsurlarla devriye, refakat ve gerektiğinde müdahaleyi de içeren bir dizi önlem alması gerektiği de vurgulandı.