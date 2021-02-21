Dünya Korsanlara karşı Gine stratejisi Devriye, refakat, müdahale
AFRİKA

​Korsanlara karşı Gine stratejisi: Devriye, refakat, müdahale

Korsanlara karşı Gine stratejisi: Devriye, refakat, müdahale

Gine Körfezi’nde son olarak ocak ayında Liberya bayraklı Mozart gemisine yönelik korsan saldırısı uluslararası denizcilik örgütlerini harekete geçirdi. Petrol Şirketleri Uluslararası Deniz Forumu tarafından strateji dokümanı hazırlandı. Türk denizcilik şirketlerine de görüşlerinin sorulduğu taslak dokümanda gemilerde özel silahlı güvenlik bulundurulması, tehdit içeren alanlarda havadan ve denizden askeri unsurlarla devriye, refakat ve gerektiğinde müdahaleyi de içeren bir dizi önlem belirlendi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Gine Körfezi’nde giderek artan ve son olarak Türk denizcilerinin başına gelen kaçırılma olayını Türkiye başarılı bir diplomatik girişimle krizsiz aşmayı başardı. Deniz haydutluğu üzerinde çalışan uzmanlara göre, bölgede sıklıkla karşılaşılan kaçırma olaylarının ardından rehinelerin kurtarılması ortalama 5 hafta sürerken, kaçırılan 15 Türk vatandaşının 20 gün gibi bir sürede kurtarılması bölgede bir ilk oldu. Rehinelerin kurtarılması için müzakerelerin 6 ay dahi sürdüğünün görüldüğü ifade ediliyor.
Gine Körfezi’nde giderek artan ve son olarak Türk denizcilerinin başına gelen kaçırılma olayını Türkiye başarılı bir diplomatik girişimle krizsiz aşmayı başardı. Deniz haydutluğu üzerinde çalışan uzmanlara göre, bölgede sıklıkla karşılaşılan kaçırma olaylarının ardından rehinelerin kurtarılması ortalama 5 hafta sürerken, kaçırılan 15 Türk vatandaşının 20 gün gibi bir sürede kurtarılması bölgede bir ilk oldu. Rehinelerin kurtarılması için müzakerelerin 6 ay dahi sürdüğünün görüldüğü ifade ediliyor.

Gine Körfezi’nde son olarak ocak ayında Liberya bayraklı Mozart gemisine yönelik korsan saldırısı uluslararası denizcilik örgütlerini harekete geçirdi. Denizcilik kuruluşlarının güvenlik uzmanları ve Petrol Şirketleri Uluslararası Deniz Forumu tarafından hazırlanan ‘Gine Körfezi’nde Deniz Haydutluğu Ve Silahlı Soygun İle Mücadeleye Yönelik Strateji Dokümanı’ Türk denizcilik şirketlerinin de görüşüne açıldı. Taslak dokümanda korsanlara karşı alınması muhtemel önlemler sıralandı.

Dışişlerinden Gine Körfezi'nde kaçırılan gemideki Türk vatandaşlarının kurtarılmasına ilişkin açıklama
GÜNDEM
Dışişlerinden Gine Körfezi'nde kaçırılan gemideki Türk vatandaşlarının kurtarılmasına ilişkin açıklama

ÖZEL GÜVENLİK FORMÜLÜ

  • Hazırlanan taslak dokümanda bölgedeki deniz haydutluğu ve silahlı soygun vakalarına karşı etkin önlemlerin geliştirilmesine yönelik bir mekanizma oluşturulması maksadıyla gerekli görülen önlemler değerlendirildi. Buna göre, öneriler arasında gemilerde sözleşmeli özel silahlı güvenlik personeli bulundurulması yer aldı. Ancak bunun hukuksal ve teknik boyutunun tüm ülkeler tarafından incelenmesi için mevcut taslağa yazılmaması, ülkeler tarafından alınacak ortak kararın ardından silahlı güvenlik konusunun netleştirileceği ifade edildi.

Nijerya açıkları 2020'de korsanların 'en çok gemi mürettebatı kaçırdığı bölge' oldu
DÜNYA
Nijerya açıkları 2020'de korsanların 'en çok gemi mürettebatı kaçırdığı bölge' oldu

ASKERİ MÜDAHALE

Nijerya’nın desteğinin alınması için ilgili dokümanın Nijerya Sektörel Çalışma Grubuna resmi olarak sunulması kararlaştırıldı. Taslak strateji planında, Nijerya tarafından alınması planlanan aksiyonların yanı sıra bölge dışı devletlerin, münhasır ekonomik bölge sınırları içerisi de dahil olmak üzere tehdit içeren alanlarda havadan ve denizden askeri unsurlarla devriye, refakat ve gerektiğinde müdahaleyi de içeren bir dizi önlem alması gerektiği de vurgulandı.

Abone Ol Google News
Kardeşlik kazanıyor

Kardeşlik kazanıyor

'Afrika Yılı' ilanının üzerinden geçen 16 yılda Türkiye en büyük dost oldu.
Gardaşımsız gitmiyorum

Gardaşımsız gitmiyorum

​Bahçeli Şuşa'da yaptıracağı okulun temelini Aliyev ve Erdoğan ile atacak.
Avrupada iki dünyada beşinciyiz

Avrupa'da iki
dünyada beşinciyiz

Türkiye'nin başarısı, krizi öngörmesi ve güçlü sağlık altyapısıyla geldi.
CIA ile dosttan öte

CIA ile dosttan öte

​İstihbaratçılarla irtibatlarını 'dost görüşmesi' olarak savunmuştu.
Avrupa Birliği endişeli

Avrupa Birliği endişeli

​Dijital dünya denetimsiz kalamaz.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Fitnenin beşinci <br>kolu oldular

Fitnenin beşinci
kolu oldular

PKK'nın Gara katliamında, devleti sorumlu tutan siyasi partilere sert tepki.
Çirkin iftiraya dava

Çirkin iftiraya dava

​Eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, karalama kampanyasına sessiz kalmıyor.
Kritik 3 puan

Kritik 3 puan

Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla döndü.
Kısıtlanamayanlar

Kısıtlanamayanlar

​Güzel havayı görenler Ortaköy'e akın etti.
Gara'ya giden<br>HDP'li ismi açıkladı

Gara'ya giden
HDP'li ismi açıkladı

Bakan Soylu gündeme dair soruları yanıtladı.
Hakk'a yürüdü

Hakk'a yürüdü

Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti.
ABD donuyor

ABD donuyor

​Başkan Biden Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti.
Müttefiklerimizden<br>net tutum bekliyoruz

Müttefiklerimizden
net tutum bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi.
Başardık

Başardık

​12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Muğla'da deprem

Muğla'da deprem

​AFAD, sosyal medya hesabından duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.