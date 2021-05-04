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Dünya Korsanlığa karşı zirve
AFRİKA

Korsanlığa karşı zirve ​

Gine Körfezi’nde artan deniz haydutluğuna karşı Uluslararası Ticaret Odası, Türkiye’nin de katılacağı uluslararası bir zirve topluyor. Bölgede en son deniz haydutlarının 23 Ocak’ta Liberya bayraklı Mozart gemisine saldırısında 1 Azerbaycan vatandaşı ölmüş, 15 Türk vatandaşı da kaçırılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Korsanlığa karşı zirve ​
Fotoğraf: Arşiv

Gine Körfezi’nde artan deniz haydutluğuna karşı Uluslararası Ticaret Odası, Türkiye’nin de katılacağı uluslararası bir zirve topluyor. Bölgede en son deniz haydutlarının 23 Ocak’ta Liberya bayraklı Mozart gemisine saldırısında 1 Azerbaycan vatandaşı ölmüş, 15 Türk vatandaşı da kaçırılmıştı. Olay sonrası bölgede önlemler arttırılıyor. Bu çerçevede yılın ikinci yarısında düzenlenecek dijital zirvede deniz haydutluğu ile mücadelede çözüm amaçlanıyor. Bölgesel ve uluslararası tüm paydaşlar zirveye katılım gerçekleştirecek. Fransa, İspanya, İtalya, Belçika ve Danimarka dahil birçok AB ülkesinin, Nijeryalı deniz haydutlarının oluşturduğu tehdidi bastırmak için bölgede deniz güvenliğine katkıda bulunmayı temin ettikleri belirtildi.

ÖZEL SİLAHLI GÜVENLİK FORMÜLÜ

  • Zirvede Türkiye’nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelerin burada alabilecekleri rol ve önlemler görüşülecek. Daha önce zirve için hazırlanan öneriler arasında gemilerde sözleşmeli özel silahlı güvenlik personeli bulundurulması da yer almıştı. Ancak bunun hukuksal ve teknik boyutun tüm ülkeler tarafından incelenmesi için mevcut taslağa yazılmaması, ülkeler tarafından alınacak ortak kararın ardından silahlı güvenlik konusunun netleştirileceği ifade edilmişti. Zirvede bu kararın da netleşmesi bekleniyor. Uluslararası Ticaret Odası-Uluslararası Denizcilik Bürosu (ICC-IMB) tarafından yayınlanan bir rapora göre, bölgede geçen yıl 62’si gemiye çıkılmak, 3’ü de gemiyi kaçırmak suretiyle toplam 65 saldırı ve 23 saldırı girişimi yaşandı.
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