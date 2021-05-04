Korsanlığa karşı zirve ​

Gine Körfezi’nde artan deniz haydutluğuna karşı Uluslararası Ticaret Odası, Türkiye’nin de katılacağı uluslararası bir zirve topluyor. Bölgede en son deniz haydutlarının 23 Ocak’ta Liberya bayraklı Mozart gemisine saldırısında 1 Azerbaycan vatandaşı ölmüş, 15 Türk vatandaşı da kaçırılmıştı. Olay sonrası bölgede önlemler arttırılıyor. Bu çerçevede yılın ikinci yarısında düzenlenecek dijital zirvede deniz haydutluğu ile mücadelede çözüm amaçlanıyor. Bölgesel ve uluslararası tüm paydaşlar zirveye katılım gerçekleştirecek. Fransa, İspanya, İtalya, Belçika ve Danimarka dahil birçok AB ülkesinin, Nijeryalı deniz haydutlarının oluşturduğu tehdidi bastırmak için bölgede deniz güvenliğine katkıda bulunmayı temin ettikleri belirtildi.

ÖZEL SİLAHLI GÜVENLİK FORMÜLÜ