Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi istifa etti Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki 'savaş suçu' işlediği gerekçesiyle hazırladığı iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi 05 Kasım 2020, 13:55 Son Güncelleme: 05 Kasım 2020, 14:44 AA