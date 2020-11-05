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Dünya Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi istifa etti
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Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi istifa etti

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki 'savaş suçu' işlediği gerekçesiyle hazırladığı iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey'de merkezi bulunan Kosova Özel Mahkemesi'nce kendisine yönelik hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ İDDİASI

  • Kosova Özel Mahkemesinde görevli yargıcın, hakkındaki iddianamenin kabul edildiğini az önce kendisine bildirdiğini aktaran Thaçi, "Şahsım ve ailem adına, özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma yolundaki 30 yıllık çabalarımızda bana inanıp beni destekleyen sizler adına çok zor bir an." dedi.

Lahey'deki özel savcılık, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

Thaçi ve Veseli ile iddianamede adı geçen diğer kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

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