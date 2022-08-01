Dünya Kosova-Sırbistan gerginliğinde yeni gelişme
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Kosova-Sırbistan gerginliğinde yeni gelişme

Kosova hükümetinin, ülkedeki Sırplar dahil herkese ulusal araç plakası ve kimlik zorunluluğu getiren ve bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı bir ay ertelediğini açıklamasının ardından Mitrovica'da sessiz bir sabah hakim oldu.

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Haber Merkezi AA
Kosova-Sırbistan gerginliğinde yeni gelişme
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Kosova hükümetinin, ülkedeki Sırplar dahil herkese ulusal araç plakası ve kimlik zorunluluğu getiren ve bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı bir ay ertelediğini açıklamasının ardından Mitrovica'da sessiz bir sabah hakim oldu.

Kosova'nın kuzeyinde kurulan barikatlar ve duyulan sirenlerin ardından Kosova hükümetinin, bugün hayata geçirilmesi planlanan "Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma zorunluluğu" kararının 1 Eylül'e kadar ertelendiğini açıklamasının ardından ülke, sakin bir sabaha uyandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden "Kosovalı Sırpların sınır kapatma eylemi"nin sabahında bölgede sadece NATO'nun Kosova Gücüne (KFOR) ait iki araç gözlendi.

Ülkenin Jarinje Sınır Kapısı yakınlarında araçlarla kurulan barikatların durduğu kaydedildi.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova’daki Sırplar, dün akşam ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova'da siren sesleri duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, dün akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.

Gerginliğin sebebi ne?

Kosova-Sırbistan gerginliği tırmanıyor. Dün Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, Kosova'da da siren sesleri duyuldu. Gerginliğin ana sebebi ise Kosova Hükümeti'nin Kosova'da yaşayan Sırplar da dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakası olması gerektirecek yasa tasarısı. Kosovalı Sırplar ise bu durumu kabul etmiyor. Kosova Hükümeti, 1 Ağustos’ta yürürlüğe sokmayı planladığı plaka ve kimlikler için mütekabiliyet kararını, yaşanan son krizin akabinde 1 Eylül'e ertelediğini duyurdu.

Belediyeler pankart açtı

Kosova’da Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerde birçok noktaya “Sırp Belediyeler Birliği’ne Hoş Geldiniz” pankartları asıldı.

Kosova yönetimi, "Sırp Belediyeler Birliği" kurulması teklifini ülkeyi “Bosnalaştırma” planı olarak değerlendiriyor.

Kosova'da siren sesleri duyuldu
DÜNYA
Kosova'da siren sesleri duyuldu

Kosova'da siren sesleri duyuldu
DÜNYA
Kosova'da siren sesleri duyuldu

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