Kovid-19 aşısı olmayan 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı

Fransa’da çarşamba günü yürürlüğe giren kural kapsamında korona virüs aşısı yaptırmayan sağlık personelinin çalışmasına izin verilmiyor. Ülkede yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı, Kovid-19’a karşı aşılanmadığı için işten uzaklaştırıldı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, işten uzaklaştırma işleminin çoğunun geçici olduğunu ifade ederek, "Çoğu, zorunlu aşılamanın bir gerçek olduğunu gördükten sonra aşı olmaya karar verdi" dedi.

Veran, işten uzaklaştırılanların bir kısmının destek hizmetlerinde çalıştığını, beyaz önlüklüklerin sayısının az olduğunu vurguladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron temmuz ayında hastanelerdeki personele, bakımevlerinde çalışanlara ve itfaiyeye 15 Eylül’e kadar en az bir doz aşı yaptırma zorunluluğu getirilmesine karar vermişti. Ülkede ayrıca kafelere, restoranlara ve diğer halka açık yerlere girebilmek için Kovid aşı kartı veya negatif test sonucunun gösterilmesi zorunlu kılınırken, ayrımcılığa uğradığını iddia eden on binlerce kişi ağustos ayı başında her hafta sonu protesto gerçekleştirmişti.

REKLAM

DÜNYA Bollywood gibi yavaş: Fransa'nın koronavirüs aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu

KORONAVİRÜS Fransa'da aşı zorunluluğu: Macron 'yaptırım uygulanacak' dedi 900 bin kişi randevu aldı

FOTOĞRAF 7 Fransa’da binlerce aşı karşıtı, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına yönelik yasa tasarılarını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu başkent Paris’te sokaklara döküldü. Başkent Paris’in 3 farklı noktasında düzenlenen gösteriler, sert polis denetimi altında gerçekleştirildi. Pierre Laroque Meydanı’nda toplanan göstericiler, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı dayatılması başta olmak üzere hükümetin aşı politikalarını protesto etti. Gösteriye hasta bakıcılar, itfaiyeciler ve öğrencilerin yanı sıra Sarı Yelekliler de küçük gruplar halinde katıldı. Bir araya gelen sivil gruplar, protestoculara saldırdı. Taraflar birbirlerini yumruk ve bayrak sopalarıyla darbetti. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Gösterilerin farklı bir boyuta ulaştığı o anlar ise bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Fransa'da aşı kaosu: Birbirlerine girdiler Fransa'da aşı karşıtları, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu başkent Paris'te sokaklara döküldü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder