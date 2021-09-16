Dünya Kovid-19 aşısı olmayan 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı
AVRUPA

Kovid-19 aşısı olmayan 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı

Fransa’da bazı meslek gruplarına yönelik zorunlu aşı uygulamasının yürürlüğe girmesiyle aşı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi İHA
Kovid-19 aşısı olmayan 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı
Arşiv

Fransa’da çarşamba günü yürürlüğe giren kural kapsamında korona virüs aşısı yaptırmayan sağlık personelinin çalışmasına izin verilmiyor. Ülkede yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı, Kovid-19’a karşı aşılanmadığı için işten uzaklaştırıldı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, işten uzaklaştırma işleminin çoğunun geçici olduğunu ifade ederek, "Çoğu, zorunlu aşılamanın bir gerçek olduğunu gördükten sonra aşı olmaya karar verdi" dedi.

Veran, işten uzaklaştırılanların bir kısmının destek hizmetlerinde çalıştığını, beyaz önlüklüklerin sayısının az olduğunu vurguladı.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron temmuz ayında hastanelerdeki personele, bakımevlerinde çalışanlara ve itfaiyeye 15 Eylül’e kadar en az bir doz aşı yaptırma zorunluluğu getirilmesine karar vermişti. Ülkede ayrıca kafelere, restoranlara ve diğer halka açık yerlere girebilmek için Kovid aşı kartı veya negatif test sonucunun gösterilmesi zorunlu kılınırken, ayrımcılığa uğradığını iddia eden on binlerce kişi ağustos ayı başında her hafta sonu protesto gerçekleştirmişti.

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Fransa'da aşı kaosu: Birbirlerine girdiler
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Fransa’da binlerce aşı karşıtı, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına yönelik yasa tasarılarını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu başkent Paris’te sokaklara döküldü.
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Başkent Paris’in 3 farklı noktasında düzenlenen gösteriler, sert polis denetimi altında gerçekleştirildi. Pierre Laroque Meydanı’nda toplanan göstericiler, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı dayatılması başta olmak üzere hükümetin aşı politikalarını protesto etti. Gösteriye hasta bakıcılar, itfaiyeciler ve öğrencilerin yanı sıra Sarı Yelekliler de küçük gruplar halinde katıldı.
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Bir araya gelen sivil gruplar, protestoculara saldırdı. Taraflar birbirlerini yumruk ve bayrak sopalarıyla darbetti. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Gösterilerin farklı bir boyuta ulaştığı o anlar ise bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Fransa'da aşı kaosu: Birbirlerine girdiler
Fransa'da aşı karşıtları, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu başkent Paris'te sokaklara döküldü.

Fransa sokakları karıştı: Polis aşı karşıtlarına müdahale etti
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Fransa sokakları karıştı: Polis aşı karşıtlarına müdahale etti
Fransa'da koronavirüs aşısı geçtiğimiz günlerde zorunlu hale getirildi. Aşı karşıtları ülkenin dört bir yanında sokaklara inerek hükümete tepki göstermeye devam ediyor. Fransa polisi protestoculara müdahale etti.

Fransa'da aşının zorunlu hale getirilmesiyle, kalabalık yerlere aşı olmadan giren kişiler 50 Euro'luk PCR testi yaptırmak ve 135 Euro para cezası ödemek zorunda kalacak.


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