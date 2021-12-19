Dünya Kovulan Fatımaya Kanadalılar sahip çıktı Başörtülü öğretmene büyük destek
AMERİKA

Kovulan Fatıma'ya Kanadalılar sahip çıktı: Başörtülü öğretmene büyük destek

Kanada’nın Quebec eyaleti hükümetince 2019 yılında uygulamaya konulan İslam karşıtı yasa gerekçe gösterilerek işten çıkarılan öğretmen Fatıma Anwari’ye öğrenci ve veliler sahip çıktı. Öğrenciler okul bahçesine yeşil kurdeleler asarak öğretmenlerine desteklerini bildirirken, birçok siyasetçi de yasanın çağ dışı olduğunu belirterek karara tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kovulan Fatımaya Kanadalılar sahip çıktı: ​Başörtülü öğretmene büyük destek​
Fatıma Anwari

Din, dil ve ırk ayırmaksızın farklı kültürlerden pek çok kişiye ev sahipliği yaparak “özgür ülke” imajı çizen Kanada’da başörtüsü yasağına tepkiler çığ gibi büyüyor. 2019 yılında uygulamaya koyulan ve İslam karşıtı yasa olarak bilinen Laiklik Yasası (Bill-21) kapsamında, Müslüman öğretmen Fatıma Anwari, türbanlı olması gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı. Öğrencileri, okul bahçesine yeşil kurdeleler asarak ve mektuplar bırakarak, öğretmenlerine karşı verilen kararı protesto etti. Kanada’da görevli çok sayıda siyasetçi de yasanın kaldırılması çağrısında bulundu.

“SeniseviyoruzFatıma”
“SeniseviyoruzFatıma”

YEŞİL KURDELELİ PROTESTO

  • Chelsea İlköğretim Okulu 3. sınıf öğretmeni Anwari’nin sınıfta başörtülü ders vermesi sebebiyle Bill-21 yasası hükümleri gereğince işinden olması, her görüşten Kanadalıyı bir araya getirdi. Batı Quebec Halk Okulları Kurulunun, Müslüman öğretmenin işine son verildiğine ilişkin kararını öğrenen öğrenci ve aileleri, okulun bahçesine tepkilerini göstermek için yeşil kurdeleler bağladı. Öğrencilerin hazırladıkları “Seni seviyoruz Fatıma”, “Seni çok özledik öğretmenim” yazan pankart ve mektuplarla başlattıkları tepki, eyalet sınırlarını aşarak ülke geneline yayıldı. Kanada’da pek çok siyasi figür kararı ve yasayı eleştiren paylaşımlarda bulundu.

ARTIK SESSİZ KALAMAYIZ

Muhafazakar Parti Toronto Milletvekili Kyle Seeback, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu konuda sessiz kalamam. Bu, mutlak bir rezalet. Politikacıların doğru olanı savunma zamanı geldi. Bill-21’e mahkemede, parlamentoda ve sokaklarda karşı çıkılmalıdır” görüşünü savundu. Muhafazakar Parti Edmonton Milletvekili Tim Uppal da sosyal medya paylaşımında, “Parlamentodan sadece birkaç dakika uzaklıkta ben ve çocuklarım da dahil olmak üzere birçok Kanadalının sadece görünüşümüz yüzünden mesleklerinde çalışmasına izin verilmediğine inanamıyorum” ifadelerini kullandı.

Trudeau tartışmalara katılmayacak

Liberal Parti Toronto Milletvekili Salma Zahid de, “Bunun karşı koyulmaz kalmasına izin verilemez. Bugüne kadar mücadele sivil toplumdan geldi ancak tüm dünyada insan haklarını savunan bir hükümet olarak, bu mücadelenin ağırlığının başkaları tarafından taşınmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı. Tepkilerin artması üzerine açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Quebec ile yargı alanında tartışmayı tetiklememek için Bill-21 tartışmasına katılmayacağını söyledi.

Seni seviyoruz Fatıma

'Seni seviyoruz Fatıma'

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