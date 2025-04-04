Köyde herkese terör estiren şahin sonunda yakalandı

Fizyoterapist Steve Harris (40), her gün yaptığı koşu sırasında şahinin kendisini yaklaşık bir mil boyunca telefon direkleri üzerinde takip ettiğini ve nihayetinde evinin bahçesine indiğini anlattı.





Daha önce şahin tarafından iki kez saldırıya uğradığını söyleyen Harris, koşuya çıkarken artık bisiklet kaskı takmaya başladığını belirtti.





Kuşun bahçeye girmesiyle harekete geçen Harris, kulübesine tünemiş şekilde bulduğu şahinin üzerine bir kafes atarak yakalamayı başardı. "Bahçeye indiğinde elimde kafesi tutuyordum. En sonunda kulübeye kondu ve bana bağırmaya başladı" dedi.

Tavukla kandırmaya çalıştı, başarılı olamadı

Harris, daha önce kuşu tavukla kandırarak kafese sokmayı denediğini ancak başarılı olamadığını söyledi. "Sanırım bu yakalama sayesinde bir süre cebimi pubda çıkarmayacağım" diye espri yaptı.





İki çocuk babası olan Harris, şahinin çocuklarının oyun oynadığı ağaca sık sık konduğunu ve bu nedenle onları haftalardır bahçeye çıkarmadığını da dile getirdi.

"Bugün okuldan döndüklerinde çok sevinecekler. Artık rahat bir nefes alabileceğiz. Kuşun sağlıklı olması da ayrı bir sevinç kaynağı" dedi.

Yaşlı köylü: 'Korkudan süte bile arabayla gittim'

75 yaşındaki köy sakini Jim Hewitt de şahinin yakalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Şahin tarafından saldırıya uğradığında kanlar içinde kaldığını söyleyen Hewitt, "Market ve gazeteye giderken saldırıya uğradım. Artık işin şakası kalmamıştı. Süte bile arabayla gidiyordum" dedi.





Hewitt, şahinin okul çevresinde dolaşmasının özellikle çocuklar için büyük bir tehlike arz ettiğini belirterek, "En büyük korkum çocuklardan birinin zarar görmesiydi. Neyse ki durum daha kötüye gitmeden çözüldü" ifadelerini kullandı.



