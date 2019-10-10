Köyler teröristlerden arındırılıyor: Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı
Köyler teröristlerden arındırılıyor: Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesinde terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor. YPG/PKK'lı teröristlerin kaçarken geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.
Aramalarda, YPG/PKK'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.
Suriye Milli Ordusu mensupları, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor
Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermilerinin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.
Roket ve havan mermilerinin isabet ettiği yerleşim yerlerinden Nusaybin'de 5, Ceylanpınar'da 2, Birecik'te de 2 olmak üzere yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.