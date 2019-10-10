Dünya Köyler teröristlerden arındırılıyor Tel Abyadda YPG/PKKlılar silahlarını bırakarak kaçtı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Köyler teröristlerden arındırılıyor: Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Köyler teröristlerden arındırılıyor: Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesinde terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor. YPG/PKK'lı teröristlerin kaçarken geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Teröristlere ait hafif ve ağır makineli tüfekler.
Teröristlere ait hafif ve ağır makineli tüfekler.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Aramalarda, YPG/PKK'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısındaki 2 köy terörden arındırıldı
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısındaki 2 köy terörden arındırıldı

  • Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Aramalarda, YPG/PKK'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
OYNAT 00:58
Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Rasulayn'da YPG mevzilerini olduğu iki nokta vuruldu. İşte vurulan yerlerden ilk görüntüler.

Suriye Milli Ordusu mensupları, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermilerinin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı
FOTOĞRAF 8
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.
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Aramalarda, YPGPKK'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.
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Suriye Milli Ordusu mensupları, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.
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TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.
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TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.
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Öte yandan Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
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Terör örgütü üyeleri Tel Abyad'ın bir çok noktasında ateşler yakarak, gökyüzünde siyah bir duman tabakası oluşturmaya çalışıyor.
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Terör örgütü üyeleri Tel Abyad'ın bir çok noktasında ateşler yakarak, gökyüzünde siyah bir duman tabakası oluşturmaya çalışıyor.
Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

Roket ve havan mermilerinin isabet ettiği yerleşim yerlerinden Nusaybin'de 5, Ceylanpınar'da 2, Birecik'te de 2 olmak üzere yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
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Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. İşte Harekata ait yeni görüntüler.

Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün: Resulayn'dan dumanlar yükseliyor
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Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün: Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: Komandolar ilerliyor
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Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: Komandolar ilerliyor
Barış Pınarına milli damga

Barış Pınarı'na milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.
Silahları bırakarak kaçtılar

Silahları bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.
Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.
Terbiyesiz herifler!

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Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

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​Suriye Milli Ordusu'ndan kara harekatı açıklaması.
Belirlenen hedefler ele geçirildi

Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.

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