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Kral 3. Charles'tan iş başında ilk kare

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümüyle İngiltere tahtına geçen Kral 3. Charles’ın (73) iş başında ilk karesi yayınlandı. Buckingham Sarayı’nın 18. Yüzyıl Odası’nda çekilen fotoğrafta Kral, resmi hükümet görevlerini yerine getirirken, kırmızı kutusuyla görülüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Kral 3. Charlestan iş başında ilk kare
Fotoğrafta Kral, resmi hükümet görevlerini yerine getirirken, kırmızı kutusuyla görülüyor.

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından, İngiltere Kralı 3. Charles’ın işbaşında olduğunu gösteren ilk fotoğraf paylaşıldı.

Charles, meşhur ‘kırmızı kutu’ ile birlikte görüldü.

Buckingham Sarayı’ndaki 18. Yüzyıl Odası’nda çekilen fotoğrafta, 73 yaşındaki Kral, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin temsilcilerinden gelen belgeleri içeren kırmızı kutuya bakıyor.

Söz konusu belgeler arasında gelecek toplantılar ve imzalanması gereken belgeler yer alıyor.

Bu belgeler, Kral’ın bulunduğu her yere, Özel Sekreterlik tarafından gönderiliyor. Bu kutular, yüzyıllardır Birleşik Krallık hükümeti tarafından da kullanılan sevkıyat kutularının modern bir formunu oluşturuyor. 2-3 kilogramlık kutular, kurşun ile kaplanıyor ve çam ağacından üretiliyor. Kurşun astar, kutunun başkalarının eline geçmesini önlemek amacıyla denize atıldığında batmasını sağlamak için kullanılıyor. Her kutu hükümdarın şifresi ile mühürleniyor.

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